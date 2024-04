Caso Nicolás Petro: fiscal Mario Burgos enfrenta medidas correccionales por no entregar elementos materiales probatorios

El fiscal Mario Burgos tendrá que explicar por qué no entregó el material probatorio a la defensa de Nicolás Petro - crédito Jesús Aviles/Infobae

El fiscal Mario Burgos, que actualmente lleva el caso penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, enfrenta ahora una medida correccional impuesta por el juez segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla. Pues, según se conoció, el fiscal en cuestión no acató las órdenes impartidas en su despacho, referentes a la entrega de pruebas a la defensa de Petro Burgos.

“Dar apertura a incidente de imposición de sanción correccional a la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá D.C. encabezada por el Dr. MARIO ANDRÉS BURGOS, o quien haga sus veces, por la presunta inobservancia injustificada de las órdenes impartidas por este despacho y actuar temerario o de mala fe conforme lo expuesto por el incidentante”, se lee en la decisión del juez, a la que tuvo acceso el medio citado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Entre las pruebas que el funcionario Mario burgos no entregó está la existencia de una “fuente no formal”, audiencias adicionales que se llevaron a cabo e información sobre la solicitud de orden de captura. Por eso, el juez ordenó al fiscal explicar las razones por las cuales no allegó todo el material probatorio, para lo cual tiene un plazo de tres días.

El fiscal Mario Burgos no hizo descubrimiento de una fuente no formal - crédito captura de pantalla

En desarrollo...