La oración para afrontar momentos de crisis por la falta de dinero y de empleo

En Colombia, la carencia de trabajo es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, que a veces recurren a la oración para afrontar las dificultades - crédito Freepik

En Colombia, el desempleo es una de las problemáticas que más afectan a los ciudadanos, quienes diariamente buscan la manera de sobrevivir y de llevar el sustento a sus hogares. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo en febrero de 2024 fue del 11,7 %. Esta falta de trabajo y, por ende, de dinero, afecta directamente la calidad de vida de las personas. Ante esta difícil realidad, muchos recurren a la fe para encontrar fortaleza y protección, elevando oraciones como la de San Marcos de León, pidiendo que amanse corazones, aleje a quienes buscan hacer daño y dolor, y brinde paz, justicia y caminos abiertos para el bienestar y la estabilidad de los hogares.

En los esfuerzos por solucionar los problemas económicos, los necesitados no solo recurren a la búsqueda de empleo formal e informal, o a la solicitud de préstamos y créditos, sino también a sus creencias religiosas, con la esperanza de recibir ayuda para enfrentar las situaciones de dificultad. En Colombia, buena parte de la población es católica y, por eso, acuden constantemente a la oración.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según el papa Francisco, orar es tomarse un momento de escucha y de encuentro con Dios y, por medio de ella, los obstáculos que se presentan día a día pueden dejar de ser vistos como tal y ser afrontados con una mejor actitud. “Una oración perseverante produce una transformación progresiva, hace fuertes en los períodos de tribulación”, precisó el sumo pontífice, citado por el sitio web especializado Opus Dei.

Según el papa Francisco, la oración perseverante produce una transformación progresiva - crédito Pixabay

Algunos de los creyentes de la religión católica van más allá de repetir sus propias plegarias y buscan oraciones que sean de utilidad para sus preocupaciones específicas. Por ello piden a santos y santas, que son personas consideradas como un ejemplo a seguir por la iglesia católica, teniendo en cuenta que llevaron vidas altruistas, dedicadas a las personas más vulnerables de sus contextos y territorios.

Una de esas personas es Santa Isabel de Hungría, una mujer que los feligreses suelen buscar con la esperanza de que abogue por ellos en sus crisis financieras. De acuerdo con la Arquidiócesis de Bogotá, Santa Isabel nació en 1207, en una familia prestigiosa y adinerada, pues su padre era el rey de Hungría y su hermano, el rey de Santa Eduvigis.

Santa Isabel de Hungría dedicó su vida a los pobres y enfermos - crédito Arquidiócesis de Bogotá

Solo vivió 24 años y casi al final de su vida decidió dedicarse al cuidado de las personas empobrecidas. Esto, luego de haber perdido a su esposo en las Cruzadas y siendo madre.

“La Iglesia Católica ha visto en ella un modelo admirable de donación completa de sus bienes y de su vida entera a favor de los pobres y de los enfermos (sic). Daba de comer cada día a 900 pobres en el castillo”, detalló la Arquidiócesis de Bogotá.

Por su labor con las personas menos favorecidas, los creyentes la buscan en oración para que interceda por ellos. Una de las tantas plegarias que hay a su nombre se enfoca específicamente en las necesidades económicas de las personas.

Oración a Santa Isabel de Hungría

¡Oh gloriosa santa Isabel!, modelo de virtud,

hija de reyes y destinada a reinar,

que desde niña quisiste seguir

los caminos del verdadero bien,

de la justicia y el amor,

de la penitencia, del ayuno, la oración

y el completo servicio al prójimo,

protégenos en nuestra difícil peregrinación.

Santa Isabel de Hungría Casada a muy pronta edad,

tú fuiste ejemplo de fidelidad y cariño;

a tu esposo e hijos amaste,

sin por ello abandonar tu pasión y amor por Cristo

ni tu abnegada dedicación a todo al que lo precisara.

Santa Isabel, fiel seguidora de san Francisco de Asís,

hoy te vengo a suplicar

que me ayudes a tener sincero amor al Señor,

a seguir las enseñanzas del Evangelio,

y a ser desprendido con todo el que me rodea.

También quisiera, amada santa Isabel,

solicitar me concedas alivio a mi corazón afligido

por la falta de trabajo y dinero.

Por la inmensa caridad que en tu vida tuviste,

por la fe y esperanza que prodigaste,

santa Isabel te suplico dame tu auxilio,

intercede por mi ante Dios Misericordioso

y pídele me socorra prontamente en esta necesidad

que tan grandemente me agobia: (hacer una petición personal)

Dulce Isabel, gloriosa santa de los desamparados,

tú que te desviviste por los más débiles e indefensos,

no desoigas mis urgentes demandas,

y haz, te ruego, que sean atendidas favorablemente.

Santa Isabel de Hungría, santa, santa,

ruega por todos los que te necesitamos,

enséñanos a buscar los bienes que no pasan

y condúcenos por la humildad a la Gloria.

Por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.

La oración ayuda a ver los problemas desde otra perspectiva, según el Papa Francisco - crédito Jesús Aviles/Infobae