María Fernanda Cabal se refirió al escándalo del avión de Pedro Contecha y la financiación de la campaña de Petro

María Fernanda Cabal se refirió al escándalo por el vuelo que no reportó Gustavo Petro en su campaña - crédito @CabalPrensa/X

En su intervención en la plenaria del Senado del martes 16 de abril de 2024, la senadora opositora María Fernanda Cabal se refirió al escándalo de Gustavo Petro por no haber reportado un vuelo en el avión del empresario Pedro Contecha.

En su discurso, la ccomenzó por recordar varios de los escándalos que se han conocido a lo largo del Gobierno de Gustavo Petro entre los que se encuentran, por ejemplo, los dineros que entraron de la USO y Fecode, pero que no se reportaron en la campaña del entonces candidato.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Pedro Contecha se dice que es el dueño del avión donde viajó Gustavo Petro y no reportó la donación como muchas no reportadas como la de la famosa donación de la USO, la famosa donación de Fecode y los 60.000 testigos electorales pagados y no reportados”, comentó la senadora.

María Fernanda Cabal también se refirió al contrato que se ganó Contecha en Cauca, que tenía como finalidad arreglar la vía en el municipio de Rosas, por el que recibió en un principio 60.000 millones y una adición presupuestal de 28.000 millones.

“Pedro Contecha se gana la licitación de apenas 60.000 milloncitos de pesos para la vía de Rosas, Cauca, y después le adicionan 28.000 millones más, que feria del dinero, que sinvergüenzas”, agregó Cabal.

María Fernanda Cabal recordó los escándalos por financiamiento en la campaña de Gustavo Petro - crédito Jesús Aviles/Infobae

El problema, según relató la senadora, es que, actualmente, los campesinos de Rosas no pueden movilizar sus productos, por lo que no los pueden venderlos y añadió que Pedro Contecha ahora podrá ganar otro contrato multimillonario de 94.000 millones de pesos.

“Los campesinos de Rosas, Cauca, hoy no pueden sacar sus productos, no tienen quien se los compre, ¿a alguien le importa?, preguntémosle a los activistas que están en la zona del suroccidente colombiano, guardan silencio, silencio absoluto, se quedan mudos, además, Contecha está detrás de un contrato de 94.000 millones de pesos para la variante suroccidental de Cartago”, afirmó la senadora.

Pero, María Fernanda Cabal fue más allá y se refirió a otros dineros que ingresaron a la campaña de Gustavo Petro, pues aseguró que Olmedo López, investigado por la compra de los carrotanques de la Guajira, aportó 300 millones de pesos, y que Contecha habló de un aporte de 11.000 millones de pesos.

“Lo curioso, es que tengo entendido que Olmedo López fue el mayor aportante con 300 millones como persona natural a la campaña de Petro y tengo entendido que el señor Pedro Contecha se ufanaba alicorado, según dice, de haberle aportado a 11.000 millones a Petro. Que desastre los tres mosqueteros de este Gobierno de Gustavo Petro”, concluyó Cabal.

La senadora ya había criticado al Gustavo Petro por no reportar los dineros aportados por Fecode - crédito Infobae

El vuelo de Petro en el avión de Contecha

El 14 de abril de 2024, se conoció que durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, el entonces candidato utilizó el avión privado de Pedro Contecha, propietario de Ingeniería de Vías, sin reportarlo como contribución a su campaña.

La información la publicó el portal La Silla Vacía, que analizó los registros de vuelo que datan del 8 de marzo de 2022, en el que se relacionó un trayecto hacia Neiva, Huila, en el que Petro y varios acompañantes asistieron a un evento de cierre de campaña.

Varios funcionarios, entre los que se encuentra Armando Benedetti viajaron en el avión de Pedro Contecha - crédito Jesús Aviles/Infobae

Entre los pasajeros se encontraban altos funcionarios del gobierno actual, como el embajador en Reino Unido, Roy Barreras; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el embajador en la FAO, Armando Benedetti; el Superintendente de Notariado, Roosvelt Rodríguez; y el director de la SAE, Daniel Rojas.

El evento contó con cobertura de medios locales, incluyendo Opa Noticias, y destacó la presencia de los mencionados políticos; sin embargo, La Silla Vacía informó que este vuelo no fue declarado como aporte de campaña, lo cual es un requisito legal en para los candidatos, además, tiempo después, Pedro Contecha fue beneficiado con un contrato gubernamental de $88.000 millones de pesos para atender una emergencia vial en Rosas-Cauca, añadiendo un componente más a la historia que sugiere posibles conflictos de interés.