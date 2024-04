Karen Sevillano reflexionó sobre su actitud en ‘La casa de los famosos’: “¿Será que yo tengo que cambiar?”

Karen Sevillano confronta las críticas por chismear en el programa "La casa de los famosos Colombia" -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

En La casa de los famosos Colombia la atención del público se la ha robado una participante en particular: Karen Sevillano, que frente a las cámaras que transmiten las 24 horas del día, hizo una reflexión acerca del chisme y su rol dentro de la dinámica social del programa.

Las declaraciones de la influencer caleña surge tras más de 64 días de competencia, donde su comportamiento ha sido tema de discusión entre los participantes debido a que junto a su amiga y compañera en el reality Natalia Segura tienen un programa llamado ‘Las chismosas de confianza’.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Segura y Karen Sevillano tienen un programa llamado ‘Las chismosas de confianza’ - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

La creadora de contenido abordó el tema del chisme, actividad que, según ella, ha sido el causante de múltiples conflictos dentro del proyecto. “¿Será que yo tengo que cambiar y dejar de ser tan chismosa?”, se cuestionó en un momento de su charla dentro del programa del Canal RCN, para luego afirmar con convicción que el chisme, a su parecer, todas las personas chismosean.

Según Sevillano, existe una hipocresía generalizada en torno a esta práctica. “Ustedes no le estén creyendo a esa gente que dice: ‘¡ay, no!, yo no chismoseo’. Todo el mundo chismosea”, señaló, criticando a quienes, a su juicio, pretenden mantener una imagen de superioridad moral al negarlo: “Hay gente que se las da de santa, de Madre Teresa de Calcita, de Padre Francisco Bergoglio, quieren venir a vender apariencia”, añadió la caleña.

En un momento de sinceridad frente a las cámaras, Karen Sevillano admite que, para ella, el chisme es una práctica común -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Para la influencer, el chisme presenta una gama de grados, con algunas personas disfrutándolo más que otras. No obstante, su conclusión es clara: “Todo el mundo chismosea, chismosea poquito, chismosea bastante, unos chismosean más, unos chismosean menos, pero todo el mundo chismosea, pero les encanta señalar a la chismosa, me quieren hacer ver como la mala”, afirmó la colombiana.

Karen Sevillano recibió amenazas por su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’

El equipo legal de Karen Sevillano, conocida influencer caleña, anunció recientemente que está siendo objeto de amenazas, que también se han extendido a su familia. Esta situación se desencadenó a raíz de la participación de Sevillano en el reality La Casa de los Famosos Colombia, lo que generó una respuesta negativa entre un segmento de la audiencia. La firma GIO Asesorías Jurídicas S.A.S confirmó la toma de acciones legales para proteger a Sevillano y a sus seres queridos.

Equipo jurídico de Karen Sevillano denunció amenazas contra la influencer en redes sociales - crédito @karensevillano/Instagram

Las intimidaciones, que se han hecho patentes a través de las plataformas X (anteriormente conocida como Twitter) y Facebook, motivaron a los representantes legales de Sevillano a solicitar una investigación formal ante la Fiscalía General de la Nación. En un comunicado, manifestaron su “preocupación y rechazo” frente a estas amenazas, instando además al Canal RCN, donde se emite el reality, a fortalecer las medidas de seguridad en torno a la participante.

“Manifestamos nuestra preocupación y rechazo frente a las amenazas de las que ha sido objeto en los últimos días nuestra representada y su familia con ocasión a su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos Colombia”, indica el comunicado de la defensa de la caleña.

Tras la participación de Karen Sevillano en "La Casa de los Famosos Colombia", ella y su familia recibieron amenazas -crédito cortesía/prensa del Canal RCN

En respuesta a estos acontecimientos, Claudia Sevillano, hermana de Karen Sevillano, se expresó públicamente en redes sociales solicitando el cese de los ataques y evidenciando el apoyo de seguidores que condenan la situación. Asimismo, resaltó la necesidad de entender la participación de Karen en el programa como parte de un entretenimiento televisivo, sin justificar actos de violencia o acoso hacia los participantes o sus familias.

“Gracias a todos por su apoyo. Muchas personas se están tomando la participación de Karen en el reality de forma personal, enviando amenazas de muerte para cuando Karen salga del programa y para nuestra familia. Tenemos a nuestro equipo jurídico haciendo todo lo pertinente sobre este caso. Por favor entiendan que esto es un reality show y ella no le está haciendo daño a nadie con su participación. Paren yaaa”, expresó la hermana de la participante.