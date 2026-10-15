Colombia

Banderas del ELN habrían aparecido durante las marchas contra Abelardo de la Espriella en Pasto: manifestantes aclararon la situación

La convocatoria reunió a sindicatos, estudiantes y centrales obreras que expresaron su inconformidad ante las distintas medidas y reformas impulsadas por el Gobierno

Los elementos fueron vistos al inicio de la jornada de movilizaciones del 14 de octubre - crédito Alcaldía de Pasto/Captura de Video Caracol Pasto
Los elementos fueron vistos al inicio de la jornada de movilizaciones del 14 de octubre - crédito Alcaldía de Pasto/Captura de Video Caracol Pasto
Guardar

El 14 de octubre de 2026 se desarrollaron múltiples movilizaciones en varias ciudades de Colombia, con el fin de manifestar su inconformidad ante varias decisiones emitidas durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Una de las ciudades que tuvo mayor afluencia de público fue Pasto (Nariño), en la que se congregaron más de 5.000 personas, entre los que participaron varios sindicatos, docentes de la región, estudiantes de la Universidad de Nariño y organizaciones sociales, entre otros.

PUBLICIDAD

Las concentraciones comenzaron durante la mañana en el sector conocido como Chapal, el Monumento al Trabajador y la sede de Torobajo de la Universidad de Nariño, según recopilaron medios locales. Desde esos puntos, los manifestantes avanzaron hacia la Plaza de Nariño, en el centro de la ciudad, donde se realizaron actos públicos, muestras culturales y una olla comunitaria.

Precisamente, en redes sociales se viralizó un video de este punto, ya que el lugar estaba bordeado de banderas negras y rojas. Sin embargo, internautas relacionaron estos símbolos con los alusivos al del grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional (ELN), según información recopilada por Semana.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, el grupo comunitario aclaró lo sucedido y recalcó que no existe ningún vínculo con la estructura guerrillera. En diálogo con Caracol Pasto, los manifestantes recalcaron que su intención fue acompañar con alimentos a los ciudadanos que participan en estas jornadas ciudadanas, e insistieron en que su labor no debe ser estigmatizada.

“Nuestro fin es el de acompañar estos procesos, porque el hambre, siempre hemos considerado que es una gran generadora de violencias y pensamos que este es un apapacho y una forma de amar la ternura y la protesta”, indicó una de las líderes de la olla comunitaria a la cadena radial local.

Incluso, recordó que esta olla no solo ha sido implementada para la jornada del 14 de octubre, sino que ha venido registrándose desde el estallido social de 2021 en varias regiones del pacífico colombiano. “Hemos estado acompañando protestas, marchas, colectivos, colegios, municipios. La Olla Popular estuvo en el Valle después de esta catástrofe, estuvo en Buenaventura también después. Ha sido muy activa, y aquí en Nariño hemos estado en diferentes municipios”, complementó.

Temas Relacionados

Marchas en ColombiaMarcha en PastoOlla comunitariaBanderas ELNColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional se jugará a puerta cerrada por decisión de la Comisión Local de Tunja: cuál es la razón

El cuadro de Tunja informó a través de un comunicado de prensa que para el juego ante el “Verdolaga” no habrá público en el estadio La Independencia de Tunja

Partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional se jugará a puerta cerrada por decisión de la Comisión Local de Tunja: cuál es la razón

Eva Ferrer fue citada otra vez a la Fiscalía por filtración de audios que involucran al gobierno del expresidente Gustavo Petro: esta es la nueva fecha de la audiencia

La exconsejera comparecerá el miércoles 21 de octubre, de manera virtual, en un trámite que la Fiscalía diferenció expresamente de sus últimas acusaciones contra Verónica Alcocer

Eva Ferrer fue citada otra vez a la Fiscalía por filtración de audios que involucran al gobierno del expresidente Gustavo Petro: esta es la nueva fecha de la audiencia

Yina Calderón expresó su decepción al conocer el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles: “Yo me imaginaba algo diferente”

La empresaria de fajas viajó a Los Ángeles para promocionar el nuevo ‘reality’ en el que participará, pero una parada en el camino de un lugar que soñaba conocer de Hollywood terminó en una queja inesperada

Yina Calderón expresó su decepción al conocer el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles: “Yo me imaginaba algo diferente”

Colombia ocupa el sexto lugar en resultados de desempeño escolar en América Latina: solo 20 de cada 100 estudiantes llegan a los 15 años “cursando el año correspondiente a su edad”

El indicador, elaborado por Argentinos por la Educación, mide matrícula, avance sin rezago y desempeño mínimo en Lectura y Matemática entre adolescentes de 15 años de nueve naciones latinoamericanas evaluadas en 2025

Colombia ocupa el sexto lugar en resultados de desempeño escolar en América Latina: solo 20 de cada 100 estudiantes llegan a los 15 años “cursando el año correspondiente a su edad”

Estos son los candidatos a reemplazar al presidente de la JEP: se elige la próxima semana, pese a reparos de organizaciones sociales

Cincuenta entidades pidieron a la Sala Plena designar un magistrado que proteja la autonomía institucional y los derechos de las víctimas ante eventuales cambios impulsados desde el Gobierno nacional y el Congreso

Estos son los candidatos a reemplazar al presidente de la JEP: se elige la próxima semana, pese a reparos de organizaciones sociales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón expresó su decepción al conocer el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles: “Yo me imaginaba algo diferente”

Yina Calderón expresó su decepción al conocer el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles: “Yo me imaginaba algo diferente”

El actor Julio César Herrera culpó a BTS por el daño en la gramilla del Campín y recibió ataques en redes: “Las Armys están emputadas, me han regañado”

Shakira sorprendió a Ghetto Kids con una clase de salsa al ritmo de ‘Chantaje’: el video se volvió viral

Don Omar anuncia conciertos en Colombia para 2027: estas son las tres ciudades que confirmó

Pipe Bueno reveló cuáles son sus planes de luna de miel con Luisa Fernanda W: “De que va a pasar, va a pasar”

Deportes

Juan Camilo “Cucho” Hernández anotó su primer gol en la Champions League con el Real Betis y esto dijo la prensa española: “Nunca dudaron”

Juan Camilo “Cucho” Hernández anotó su primer gol en la Champions League con el Real Betis y esto dijo la prensa española: “Nunca dudaron”

Por qué Millonarios y Santa Fe no construyen un estadio propio en Bogotá: esto dicen los clubes

Santa Fe podría tomar acciones legales contra Sencia, dijo su presidente Eduardo Méndez: “Les hice caer en cuenta”

Andrés Ángel, el pequeño hincha de Millonarios que viajó con su familia desde Putumayo, compartió con el plantel albiazul: así fue el recorrido del niño que no pudo ver el partido contra el Once Caldas

Jhon Arias respondió a los abucheos y las críticas tras su regreso al Maracaná con mensaje a los hinchas del Fluminense: “Parece que la gente tiene amnesia”