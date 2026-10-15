Banderas del ELN habrían aparecido durante las marchas contra Abelardo de la Espriella en Pasto: manifestantes aclararon la situación

Los elementos fueron vistos al inicio de la jornada de movilizaciones del 14 de octubre - crédito Alcaldía de Pasto/Captura de Video Caracol Pasto

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El 14 de octubre de 2026 se desarrollaron múltiples movilizaciones en varias ciudades de Colombia, con el fin de manifestar su inconformidad ante varias decisiones emitidas durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Una de las ciudades que tuvo mayor afluencia de público fue Pasto (Nariño), en la que se congregaron más de 5.000 personas, entre los que participaron varios sindicatos, docentes de la región, estudiantes de la Universidad de Nariño y organizaciones sociales, entre otros.

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Las concentraciones comenzaron durante la mañana en el sector conocido como Chapal, el Monumento al Trabajador y la sede de Torobajo de la Universidad de Nariño, según recopilaron medios locales. Desde esos puntos, los manifestantes avanzaron hacia la Plaza de Nariño, en el centro de la ciudad, donde se realizaron actos públicos, muestras culturales y una olla comunitaria.

Precisamente, en redes sociales se viralizó un video de este punto, ya que el lugar estaba bordeado de banderas negras y rojas. Sin embargo, internautas relacionaron estos símbolos con los alusivos al del grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional (ELN), según información recopilada por Semana.

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Ante esta situación, el grupo comunitario aclaró lo sucedido y recalcó que no existe ningún vínculo con la estructura guerrillera. En diálogo con Caracol Pasto, los manifestantes recalcaron que su intención fue acompañar con alimentos a los ciudadanos que participan en estas jornadas ciudadanas, e insistieron en que su labor no debe ser estigmatizada.

“Nuestro fin es el de acompañar estos procesos, porque el hambre, siempre hemos considerado que es una gran generadora de violencias y pensamos que este es un apapacho y una forma de amar la ternura y la protesta”, indicó una de las líderes de la olla comunitaria a la cadena radial local.

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Incluso, recordó que esta olla no solo ha sido implementada para la jornada del 14 de octubre, sino que ha venido registrándose desde el estallido social de 2021 en varias regiones del pacífico colombiano. “Hemos estado acompañando protestas, marchas, colectivos, colegios, municipios. La Olla Popular estuvo en el Valle después de esta catástrofe, estuvo en Buenaventura también después. Ha sido muy activa, y aquí en Nariño hemos estado en diferentes municipios”, complementó.