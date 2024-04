Reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro: semana decisiva para su futuro

Congreso de Asofondos 2024, donde se discutió la reforma pensional - crédito Asofondos

En medio de un panorama crítico para la economía colombiana, la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro sigue suscitando amplios debates tanto en el sector público como en el privado, alcanzando un punto culminante durante el 17 Congreso Anual de Asofondos en Cartagena.

La discusión, que evidencia un marcado contraste entre las propuestas del Gobierno y las del sector privado, se centra en aspectos fundamentales como el umbral del pilar contributivo, el manejo del fondo de ahorro previsional, y la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo.

Por un lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, defendió la necesidad de implementar el proyecto gubernamental que establece un umbral de tres salarios mínimos mensuales legales. “Bajo un umbral de tres salarios mínimos, el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo dura hasta 2070 y cuatro años más si ese umbral se eleva a cuatro salarios”, indicó Bonilla, advirtiendo sobre la insostenibilidad del fondo con un umbral de un salario mínimo. Sin embargo, desde el sector privado, se plantean serias preocupaciones respecto a la viabilidad del modelo propuesto por el Gobierno.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, criticó la aproximación del Gobierno, señalando la urgencia de una reforma que no solo atienda las coyunturas actuales, sino que garantice la sostenibilidad futura del sistema. “El país no puede dejar pasar esta oportunidad para que Colombia logre no cualquier reforma pensional, sino la mejor posible”, subrayó Montenegro, poniendo en tela de juicio las cifras y la sustentabilidad del esquema presentado por el Gobierno.

Desde la perspectiva de las AFP, se argumenta que sus sistemas, dada su menor antigüedad y la composición demográfica de sus afiliados, no son comparables directamente con Colpensiones, lo que justificaría la diferencia en el número de pensionados.

Las AFP critican además las altas comisiones que se les atribuye, apuntando que el sistema actual favorece inversamente a las finanzas públicas mediante el régimen de Colpensiones, al implicar una deuda gubernamental más costosa comparada con las inversiones en mercado de capitales. “Acá, la mayoría son financieros, díganme a qué tasa prefieren”, desafían los representantes de los fondos privados, cuestionando la eficacia de las críticas del Gobierno hacia el modelo de ahorro individual.

Mientras estas posiciones opuestas emergen, en el Senado se comienza a vislumbrar una posible ruta de conciliación mediante la ponencia alternativa presentada por la senadora Norma Hurtado, que sugiere un umbral de 1,5 salarios mínimos y propone que el Banco de la República maneje el fondo de ahorro, contemplando que los cambios entren en vigor a partir de 2026. Esta propuesta ha captado la atención de algunos congresistas que la ven como una solución viable frente a las discrepancias con el proyecto del Ejecutivo.

La tramitación de la reforma en el legislativo ha enfrentado numerosos obstáculos, evidenciando las tensiones políticas entre el gobierno y el Congreso. La negativa a sesionar y discutir el proyecto ha elevado el riesgo de que la iniciativa sea archivada, lo que supondría un revés significativo para los planes de reforma del Gobierno Petro. Este escenario resalta la complejidad y el carácter crítico de los cambios propuestos en la reforma pensional, en un contexto donde el sentido de urgencia choca con las visiones divergentes sobre la mejor forma de asegurar un futuro sostenible para el sistema pensional colombiano.

La contrapropuesta de los fondos privados

La propuesta gubernamental mantiene la estructura basada en cuatro pilares: solidario, semi-contributivo, contributivo y ahorro voluntario, con el cambio principal enfocado en el pilar contributivo. Esto pretende que Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) operen de manera complementaria. Por otro lado, la iniciativa de Asofondos sugiere una disminución en la cotización al régimen público, lo que según el ministro Ricardo Bonilla podría comprometer la sostenibilidad del sistema pensional.

Diferentes voces expertas se han pronunciado sobre las implicaciones de los umbrales de cotización. Por un lado, Oscar Becerra, profesor de la Universidad de los Andes, argumenta que un umbral más alto en las cotizaciones conduciría a un fondo común más grande para Colpensiones, pero también a un crecimiento más rápido de gastos que ingresos. Esto podría implicar la necesidad de destinar mayores recursos públicos para cubrir el déficit futuro, afectando principalmente a generaciones futuras.

Por otro lado, Daniel Mantilla García, también profesor en la misma universidad, señala el desafío que representa la concentración de pensiones en un número reducido de AFP, lo que podría afectar la rentabilidad para los cotizantes.

La discusión sobre el umbral de cotización no solo tiene implicaciones financieras para el sistema pensional y los cotizantes, sino también consideraciones sobre equidad y sostenibilidad a largo plazo. Las propuestas y debates actuales reflejan la complejidad de reformar un sistema tan crucial como el de pensiones, buscando un balance entre sostenibilidad financiera y justicia social para los trabajadores colombianos.