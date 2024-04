La Segura no bajó de “morronga” a Martha Isabel Bolaños y la actriz le respondió: “El domingo nos vemos”

Las actrices se cantaron la tabla durante una dinámica en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/Instagram

La temperatura en La casa de los famosos Colombia está que arde y no precisamente por el fenómeno de El Niño, sino por los constantes enfrentamientos entre algunos participantes. Cabe recordar que, durante la proyección de algunas confesiones de las celebridades, se produjeron algunos roces que dejaron varias reacciones en redes sociales.

Y es que mientras proyectaban en la sala de cine las confesiones de Julián Trujillo con sus aparentes estrategias, La Segura no dudó en despacharse contra el actor. En vista de la situación, la Pupuchurra salió en su defensa y fue increpada por la influencer que no dudó en llamarla “morronga” para después nuevamente decirle en otro de los espacios de la casa que “no tienes ovarios”.

Las influenciadoras se le fueron con toda contra Martha Isabel Bolaños - crédito redes sociales

En una reciente dinámica que se realizó en la competencia posterior a las nominaciones de los famosos –en las que Trujillo recibió la mayoría de votos–, La Segura volvió a despacharse en contra de la actriz caleña. El nuevo momento de tensión se presentó cuando la creadora de contenido ubicó en un cartel de Bolaños la palabra “morronga”.

“Creo que es una de las palabras que más le he dicho a Martha en el reality. Me parece que es una persona que se jacta demasiado de su falsa espiritualidad, de ser todo lo contrario a lo que realmente ha demostrado que es […] Me encantaría que me dijeras todo en la cara si esta es la oportunidad”, agregó inicialmente la influencer.

Seguidores de Karen Sevillano y La Segura se enfrentan a decisiones de 'La casa de los famosos' -crédito Canal RCN

Después de esto, agregó haberla escuchado decir que “vamos a sacar a esas dos perr… como sea”, a lo que de inmediato la actriz de Betty la fea reaccionó afirmando que ella no había dicho textualmente esas palabras: “Yo no dije p3rr4s jamás, jamás, jamás usé esa palabra. Esa palabra es de ustedes, a mí no me pongas palabras que no he dicho. ¡Vamos a sacar a esas dos! Si lo dije”, concluyó Bolaños.

El diálogo de Natalia Segura continuó y agregó: “Pero de frente cuando le decimos algo siempre se escurre, es morronga, habla detrás. No está mal, aquí todo el mundo es chismoso, todo el mundo habla siempre lo he dicho, así que sí para mí es una morronga en todo el sentido de la palabra”.

Qué respondió Martha Isabel

La creadora de contenido expresó que la actriz es "falsa" y no la bajó de morronga - crédito Canal RCN

Al terminar la intervención de Natalia Segura, la actriz reaccionó de inmediato y le respondió contundente a la influenciadora: “Todo lo que quieras pensar de mí es tuyo, te pertenece. Pero te voy a aclarar, lo que dije ahí fue una pregunta ¿cómo vamos a sacar a esas dos? Punto y lo sostengo, le sigo pidiendo sabiduría al universo. Nos vamos a sacar el domingo, no te preocupes, el domingo nos vemos mejor dicho”, concluyó bastante molesta.

Rápidamente, los comentarios en las redes dejaron ver cómo están los bandos divididos en torno a estos roces que se han producido en el formato televisivo. Entre los destacados están: “Duélale a quien le duela, las sevigureñas se respetan”; “muy conflictiva La Segura, deberían sacarla, no aporta nada bueno al programa”; “vamos a salvar a Martha porque es una dama al igual que Julián”; “un aplauso porque el domingo se va Martha”, entre otros.

Por ahora, los seguidores de cada uno tendrán que medir fuerzas en las votaciones del domingo para evitar que alguna de las dos resulte eliminada, dejando como se dice popularmente “viendo un chispero” a la otra o si las dos conseguirán regresar a la casa estudio por la puerta grande.