Agarrón en el metro de Medellín: dos mujeres se enfrascaron en una pelea en plena estación

Un hecho de intolerancia se registró en la tarde del jueves 11 de abril de 2024 en una estación del Metro de Medellín, donde dos mujeres discutieron, aparentemente, por un empujón en la fila para ingresar a uno de los trenes.

La pelea entre las ciudadanas quedó registrada en un video captado por uno de los usuarios del sistema de transporte. El clip, posteriormente, se viralizó en las redes sociales.

De acuerdo con lo que se conoce sobre este caso de intolerancia, la discusión se originó en la estación Industriales, de la línea A del Metro de Medellín, en el centro-oriente de la ciudad.

En el video que fue divulgado en las redes sociales es posible observar que la pelea es protagonizada por dos mujeres. Aunque el clip inicia cuando la discusión ya había avanzado, de acuerdo con lo que decían los testigos y una de las protagonistas, todo inició por un empujón.

Una de las involucradas tenía a la otra ciudadana agarrada del pelo, quien al parecer minutos antes le pidió que no la empujara.

“Me estabas empujando al frente y te dije que no me empujaras, soltame”, decía una de las ciudadanas, mientras la otra la sostenía del pelo y también le decía cosas, que no es posible escuchar por su bajo tono de voz. “Estudiá voz, negra hijueputa, tan boba”, añadió unos segundos después la mujer.

En ese momento, además de sostenerla del pelo, la otra protagonista de la pelea le lanzó varios manotazos hacia la cara, mientras algunos de los testigos también le pedían que la soltara.

Otros ciudadanos que esperaban el tren se dirigieron a la mujer que estaba siendo agredida, y le pidieron que no insultara a la otra ciudadana para evitar que la pelea siguiera escalando. “¿Entonces me tengo que quedar callada?, pues no”, respondió la mujer.

Para ese punto varios testigos llamaron a la Policía y en efecto al sitio llegó un uniformado que logró separar a las mujeres. De acuerdo con la información revelada por medios locales ninguna de las ciudadanas presentó lesiones graves y aparentemente tampoco hubo denuncias ante las autoridades competentes.

La acalorada discusión entre las usuarias del sistema de transporte masivo de Medellín además de causar revuelo entre los demás usuarios, también generó problemas en el desplazamiento pues las personas empezaron a amontonarse al rededor de las protagonistas del hecho.

Cuando el uniformado que atendió el altercado llegó al sitio los usuarios empezaron a dispersarse y se pudo controlar la congestión de personas causada por la pelea.

Pese al inconveniente, el tema no escaló y los servicios de trenes no se vieron afectados. Desde el Metro de Medellín no hubo ningún pronunciamiento acerca de este caso; sin embargo, en otras ocasiones, desde la entidad, han hecho varios llamados a la tolerancia en el interior del sistema.

En redes sociales las personas opinaron sobre la pelea que protagonizaron dos mujeres en la estación Industriales. Entre los comentarios salieron a relucir varios temas como la congestión en el sistema, el racismo y la falta de empatía.

“Que falta de empatía, todo el mundo grabando y mirando y nadie hace nada. O le tenían miedo la señora de azul”, “Intolerancia provocada por las altas congestiones en los vagones del @metrodemedellin ojalá que NUNCA vaya a ocurrir algo peor y el metro tenga que responder penal y civilmente”, son algunos de los comentarios.

““Intolerancia”? A todo racista hay que ponerlo en su lugar, antes le salió barato a la señora fuera en otros contextos donde los negros son un poco más beligerantes el tema hubiera sido más drástico”, es otro de los comentarios que hicieron usuarios sobre la pelea.