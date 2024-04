Yina Calderón elogió show en vivo de Andy Rivera: “Se lleva a Feid”

La huilense expresó que luego de verlos a los dos en vivo, el risaraldense le gusto más en vivo que el Ferxxo - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Las repercusiones de los dos conciertos de Karol G en Bogotá los pasados 5 y 6 de abril todavía generan discusiones. No ha transcurrido una semana y todavía se habla del espectacular show de la Bichota en la capital colombiana como parte del Mañana será bonito World Tour —que ahora se prepara para recorrer el resto de América del Sur—, así como del estado del césped del estadio El Campín luego de desmontar su gigantesco escenario. Lo anterior ha reavivado el debate acerca de si se debe usar este lugar para conciertos o única y exclusivamente para fútbol.

Lo cierto es que, como parte de las dos fechas de la antioqueña en Bogotá, contó con una selección de teloneros que incluyó a Agudelo 888, Jhay P, Ñejo y, en particular, al reguetonero Andy Rivera. El risaraldense, hijo del cantante de música popular Jhony Rivera, se presentó como acto de apertura en la fecha del sábado 6 de abril, y sorprendió en particular a la DJ e influenciadora Yina Calderón.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En efecto, la huilense tampoco se quiso perder a Karol G y se sumó a la lista de celebridades que estuvieron presentes en alguna de las fechas de la intérprete de Mientras me curo del cora o TQG en El Campín. Semanas atrás ya había asistido al Festival Estéreo Picnic para ver a Feid, generando algo de revuelo sus cuestionamientos frente al desempeño del Ferxxo, por considerar que “le había quedado debiendo”.

En sus historias de Instagram, Yina hizo un paralelismo entre la presentación de Feid y la de Andy, decantándose por este último, asegurando que tenía un mejor desempeño en vivo a pesar de no ser tan valorado en el ámbito del género urbano como debería.

“¿Sabes quién la rompió totalmente? Que yo siento que a veces no se le da el lugar que se merece y tiene un show ni el hijue**ta, ¡mejor que Feid, mil veces!, o sea, se lleva a Feid, y fue Andy Rivera. O sea, de verdad, Andy tiene todo pa’ ser super gigante, más de lo que es. O sea, de verdad, qué show tan impresionante el de Andy”, manifestó.

Andy Rivera abrió para Karol G en su segunda presentación en Bogotá del 'Mañana será bonito World Tour' - crédito @andyrivera/Instagram

Por supuesto, Yina no dejó pasar la oportunidad de compartir sus impresiones sobre el show de Karol G, y no dudó en expresarle su admiración no solo por la puesta en escena, sino por su carisma.

“La mar*** se lo manda, pa’ qué. Muy bueno. La vieja tiene un show, una apuesta en escena ch*mba, es linda, se ve carismática. Me gustó, a comparación del de Feid (risas), pues este me gustó. Casi no puedo salir de ese estadio. La gente toda linda conmigo. Ustedes son malos es acá”, manifestó la influenciadora entre risas.

Reconocida periodista se quejó de la “ordinariez” de concierto de Karol G

Concierto de Karol G en El Campín - crédito cortesía de DG Eventos

Pero no todos se mostraron muy favorables con el desempeño de la antioqueña en vivo. Días atrás, la periodista Vanessa de la Torre se quejó de algunos aspectos de su presentación en Bogotá. Aunque no dudó en reconocer su carisma y sus trajes, señaló que su puesta en escena para Mañana será bonito World Tour le parecía “vulgar”.

“En comparación con los otros conciertos que he visto de Karol G, este me pareció especialmente fuerte. El de hace unos años me pareció más artístico, mucho más musical, más bonito, si lo quiere decir así. Pero yo la vulgaridad ligada a la música, con sombrero de narcotráfico, pues no lo entiendo”, expresó.

La comunicadora fue especialmente enfática en el erotismo que había en buena parte de la presentación y lo juzgó “excesivo” para presentaciones que tienen menores de edad entre el público. “No me pareció tan chévere que había como demasiado erotismo (...) Le hubiera quitado un poquito todo ese componente excesivo que, en mi opinión, termina siendo ordinario y que termina volviéndola a ella ordinaria”, expresó.