Sandra y Juan David se darán una oportunidad en el amor tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Durante la octava semana de La casa de los famosos Colombia, los participantes Sandra Muñoz y Juan David Zapata fueron eliminados de la competencia.

Esta doble salida causó sorpresa entre los espectadores, especialmente dada la relación que habían mantenido dentro del reality. Ambos concursantes, tras recibir el menor apoyo del público con un 2,80% y un 14,75% de los votos respectivamente, se despidieron del programa.

La eliminación de Sandra y Juan David generó mucha expectativa debido a que los seguidores del programa especulaban acerca de la continuación de su relación; sin embargo, la modelo reveló que su salida de la competencia puso fin a su relación sentimental: “Somos polos opuestos, lo dejaremos hasta ahí”, expresó Muñoz en una entrevista para Entretenimiento RCN.

La exparticipante del programa Survivor, la isla de los famosos dejó claro que no tiene intenciones de continuar la relación con el exparticipante de El desafío fuera del programa. Por su parte, Juan David Zapata también señaló que, a pesar de haber intentado algo con Sandra Muñoz durante su estancia en la casa, prefiere mantener solo una amistad.

“Ahorita somos muy amigos, yo no entré al programa buscando una relación, pero igual no se dieron las cosas con Sandra. Tiene un carácter fuerte y cuando la conocí realmente, me di cuenta de todas sus cualidades (...) Toda la vida me han gustado las mujeres mayores, Sandra es una mujer muy linda físicamente y todo entra por los ojos”, expresó el joven de 27 años en diálogo con La Mega.

Asimismo, durante su entrevista en el programa After Show de ViX el presentador Roberto Velásquez preguntó a la expareja si le daban una habitación de hotel para los dos, pero la modelo respondió: “No, dos habitaciones (...) ya no va a pasar nada más, ya tuvo la oportunidad”.

Tras su salida, Sandra destacó su deseo de pasar tiempo con sus hijos, quienes según ella, la necesitan. Juan David, por otro lado, aunque nostálgico, reconoció el final de su viaje dentro de la competencia. “Mi experiencia en La casa de los famosos Colombia, sin duda fue una de las mejores experiencias que he vivido, no quería salir siempre dije que quería continuar (...) Ahora que estoy afuera voy apoyar a mi team a los de siempre, Karen, La Segura, Melfi, Dianita a todos ellos los voy apoyar y lo primero que voy hacer cuando llegue a mi casa es abrazar a Amparito y se las voy a presentar”, indicó el deportista para la plataforma ViX.

Dentro de la competencia, la expareja tuvo momentos de controversia, como las afirmaciones de La Segura respecto a Sandra y Juan David, indicando presuntos encuentros íntimos entre ambos, algo que la modelo desmintió después de su salida: “No supe que ella [’La segura’] dijera eso. Juan David no se cayó de la cama. Yo los invito a ustedes a que traigan un polígrafo acá, yo lo puedo pagar, y miramos quién está diciendo la verdad (...) Juan David y yo no tuvimos intimidad en La casa de los famosos, con polígrafo quiero que lo hagan”, indicó la actriz en Buen día Colombia, negando cualquier encuentro de este tipo con Zapata.

El reality del Canal RCN y la app de ViX ha estado lleno de emociones fuertes, con más de 10 millones de votos recibidos en la octava y novena eliminatoria, la más alta hasta ahora. Entre los nominados de la octava semana se encontraban La Segura, Isabella Santiago, Martha Isabel Bolaños, Juan David Zapata, Sandra Muñoz y Julián Trujillo, personajes que han generado diversos contenidos de interés para el público del programa.