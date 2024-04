Martín Elías Jr. habló de cómo recibió las críticas acerca del homenaje que le hizo a su papá

El joven de 16 años realizó un homenaje a su papá Martín Elías en Coveñas, Sucre -crédito @martineliasjr/Instagram

La presentación musical de Martín Elías Jr., homenaje a su padre, el sábado 30 marzo en Coveñas (Sucre) causó furor en las redes sociales por ser su debut en los escenarios y por el gran parecido físico al cantante fallecido.

El joven de 16 años utilizó la misma camisa de su padre e interpretó los exitosos temas musicales del hijo de Diomedes Díaz.

El heredero de la dinastía Díaz ha recibido apoyo desde que anunció su deseo abrirse un cupo en la música vallenata, pero también ha sido centro de críticas. Después de su concierto, sus detractores publicaron comentarios negativos, pero ‘Martincito’ se defendió y explicó cómo se sintió en esos momentos. “Hay elogios, odio, críticas, de todo, pero para mí fue bastante duro porque, imagínate, es el papá de uno (...) ponerme la misma camisa de él, ver a la gente cantar canciones de él, o sea, la gente no sé si lo verá fácil, pero para mí fue algo bastante duro, bastante sentimental”, reveló el joven cantante en una entrevista pare el programa Lo sé todo.

“No hay comentario malo ni bueno, si opinan de eso, cada persona es libre de opinar lo que quiere. Que a una persona no le gusta lo que yo hago y lo quiera hacer saber por redes y son comentarios de odio, que Dios la bendiga y que le vaya bien, eso no va a pagar el sueño que de verdaderamente yo tengo y a esa gente que me critica ojala en nombre de Dios en el proceso se le cambie el corazón y pueda ser martinista en un futuro, yo no le cierro las puertas a nadie. A todos los que me critican, les envió un saludo grande y que mi Dios los bendiga, ¿Qué más se puede hacer?”, añadió el joven talento.

El artista recalcó que ha recibido comentarios de personas manifestando que le falta experiencia, pero él manifestó que esa se adquiere trabajando: “Mucha gente lo que dice es que ‘le falta experiencia’, pero eso se consigue con experiencia, tocando, yo no me puedo quedar 4 o 5 años hasta que lo haga perfecto escondido, no, debo salir, hacer las cosas bien y tocar ganar ese tipo de experiencia”, expresó para el medio.

A pesar de los comentarios negativos, Martín Elías Jr. ha encontrado apoyo en los fanáticos de su padre, conocidos como los martinistas, y de los de su abuelo Diomedes Díaz.

“Gracias a Dios se está haciendo viral todo el proceso (...) además de ayudarme a impulsar mi carrera como cantante, fue un buen momento para recordar y conmemorar el nombre de mi papá (...) la verdad muy contento y alegre de poder haberle brindado el espectáculo a la gente y honrando la memoria de mi papá junto a mis tíos y maestros del acordeón que estuvieron allá”, agregó para el programa de entrenamiento del Canal 1.

Martín Elías Jr. continúa con su preparación musical

El joven de 16 años hijo de Martín Elías y nieto de Diomedes Díaz se encuentra avanzando en su preparación musical para iniciar su propia carrera en la industria vallenata. Su primer debut en el homenaje a su padre, fue el inicio de todos los proyectos que tiene en la mira el cantante.

“Considero que primero que todo hay que empezar con las ganas, con las ganas que uno le ponga porque un hay un dicho muy famoso que dice que ‘la disciplina algún día vencerá el talento’. Todos los días veo dos cosas que tiene que ver con la música, tengo clases de guitarra, técnica vocal y ensayo”, indicó ‘Martincito’ para el medio.