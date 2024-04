María Fernanda Cabal calificó de “socialismo puro” la intervención de la EPS Sanitas

María Fernanda Cabal tildó de "socialismo puro" intervención de EPS Sanitas - crédito @MariaFdaCabal /X

La decisión de Supersalud de intervenir la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, debido a una serie de irregularidades en los recursos aportados por el Estado, no deja de ser el centro del debate en la opinión pública.

Este anuncio generó la reacción de gran parte del sector político y económico, mostrándose a favor y en contra; una de ellas fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que desde el primer momento expresó que la polémica determinación “solo cabe en la cabeza de unos desquiciados”.

La senadora aseguró que la decisión va en contra de la opinión de expertos - crédito @MariaFdaCabal7X

Ahora, el miércoles 3 de abril, Cabal no paró sus reproches, especialmente contra el presidente Gustavo Petro, a quien señaló que su Gobierno prácticamente no va para ningún lado, y uno a uno puntualizó los ‘descaches’ que ha tenido en los últimos días:

“Es miércoles y ya:

• Se tomaron la salud de los colombianos

• Celebraron que la guerrilla se fortalezca

• Dejamos de ser aliado principal de EE.UU Pregunto

@petrogustavo: ¿A dónde quiere llevar a Colombia? Su gobierno no tiene ni cambio, ni futuro”, escribió la senadora en su cuenta de X.

María Fernanda Cabal dijo que Gobierno Petro no tiene futuro - crédito @MariaFdaCabal /X

La senadora del Centro Democrático fue más lejos y aseguró que lo que está haciendo el presidente, según ella, es una ”expropiación indirecta”: “Es intranquilizar a 5.7 millones de pacientes que Sanitas atiende para que pasen todos al sistema de dominación de los funcionarios de Petro”.

Por ello, la senadora aprovechó el revuelo que ha generado la compleja situación de una de las EPS con mayor número de usuarios en el país, e invitó a los ciudadanos inconformes a marchar el domingo 21 de abril. Además, dijo que lo que planea el presidente es que haya un control total por parte del Estado, como ocurrió en Cuba y Venezuela: “Pedro no ha desviado un centímetro su misión y su objetivo que es controlar al individuo igual a Cuba y a Venezuela. No, esto no es ninguna teoría de la conspiración, esto es socialismo puro y mañana vendrá otra noticia que seguirá apagando esta”.

Por último, Cabal sentenció que como oposición, no van a permitir que Petro continúe un periodo presidencial en 2026: “La obligación es marchar. Una y mil veces, porque, o lo saca el juicio político, porque los topes de la campaña se superaron o, si eso no funciona, en este país donde Petra ha hecho lo que le ha dado la gana, lo que sí le aseguramos es que no se queda en el poder en el 2026″.

Gustavo Petro expuso los cambios en EPS Sanitas

En un extenso mensaje en X, el presidente Gustavo Petro se refirió a las EPS que están siendo intervenidas por la Superintendencia de Salud: Sanitas y Nueva EPS.

El presidente explicó que las EPS no tendrán un solo interventor, sino que será una mesa asesora, conformada por representantes de las clínicas, hospitales, pacientes y proveedores a los que debe dineros la EPS.

El presidente advirtió la necesidad de empezar a implementar el modelo preventivo en salud y pidió al nuevo superintendente de Salud reducir los costos de salud en el sistema - crédito Presidencia de la República/Flickr

“Al paciente debe restablecerse su derecho a elegir su médico(a) como opción preferencial y libre y complementariamente lo hará, la IPS de recepción”, escribió Petro e invitó a los mandatarios regionales a “construir las redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales con el ministerio de salud”, enfatizando en que ninguna IPS debe ser excluida.

El gobierno, a través de Adres, establecerá un nuevo sistema tarifario como base para auditorías: “Se invita a las EPS que cumplan requisitos a ser auditores de cuentas ajenas a su propia actividad”, complementó.

Según el presidente, las IPS recibirán anticipos de pagos según la estabilidad laboral de sus empleados, y no habrá despidos masivos en las EPS intervenidas.

“Todo(a)s los pacientes continúan con sus tratamientos y la atención continua sin problemas. Todas las EPS que cumplan los requisitos para mantenerse como aseguradores continuarán como hasta el día de hoy”, puntualizó en su extenso mensaje.

Presidente Petro explicó los cambios que habrá con la intervención del Estado en EPS - crédito @petrogustavo/X

Agregó que el Gobierno asumirá su responsabilidad constitucional para reorganizar el sistema de salud, evitando una quiebra generalizada provocada por acciones cuestionables de algunos congresistas “que recibieron pagos de una EPS en sus campañas, precisamente de la que peor balance tiene en sus estados financieros”.

Los pagos se realizarán de acuerdo con la ley del Plan Nacional de Desarrollo: “Tal como ordena la ley estatutaria de salud y la constitución habrá un sistema de salud preventiva como se construyó durante años en Bogotá Humana con total éxito pero, además, con capacidad de referencia”, concluyó el presidente.