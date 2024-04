Gustavo Bolívar arremetió contra EPS, tras la intervención de Sánitas: “Único país del mundo donde defienden a quienes han robado más de 20 billones”

Gustavo Bolívar dijo que solo en Colombia se defiende a las EPS cuando según él le robaron dinero al país - crédito Joel Gonzalez/Presidencia

El martes 2 de abril de 2024, la Superintendencia de Salud intervino la EPS Sanitas, después de que se anunciara el tercer debate a la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado.

Luego de esta decisión de la Supersalud, llovieron las críticas al Gobierno por parte de la clase política y de usuarios de Sanitas, lo que causó molestias a Gustavo Bolívar, alfil del presidente Petro y director del Departamento de Prosperidad Social, que cuestionó a las personas que defienden a las EPS, porque según el funcionario estas habrían “robado más de 20 billones de pesos”.

En la publicación del director del DPS antes mencionada, Bolívar criticó fuertemente a diversos sectores de la población, incluyendo periodistas y congresistas, por su postura de defensa hacia entidades del sector salud. Bolívar destacó que en el país existe una problemática significativa con algunas EPS, que habrían establecido sus propias IPS (Clínicas) y se autofacturaban sin ningún tipo de supervisión, implicando un detrimento económico considerable para el sistema de salud, que superaría los 20 billones de pesos.

Además de las preocupaciones planteadas anteriormente en relación con las EPS y su gestión financiera, Gustavo Bolívar aborda otra arista crítica del sistema de salud colombiano: el impacto directo en la vida de los ciudadanos. Según Bolívar, la demora en la prestación de servicios médicos esenciales por parte de algunas EPS han resultado en la muerte de “cientos de miles” de colombianos, quienes no recibieron el tratamiento o la atención especializada requerida a tiempo.

A este problema se suma una deuda significativa de las EPS hacia clínicas y hospitales, que asciende a 25 billones de pesos, monto que, paradójicamente, proviene de fondos estatales.

Por otro lado de igual manera comentó lo siguiente: “No hay dos países así de borregos en el mundo. Solo esa Colombia manipulada y cegada por el odio a una ideología. La Colombia pendeja. Esa gente da vergüenza. No tienen dignidad alguna”.

Y el funcionario del Gobierno nacional cerró su publicación diciendo: “Posdata: son las 10:44 de la noche y acabo de terminar la última reunión del día. ¿puedo?”. Esto último en referencia a las reciente críticas que recibió debido hacer publicaciones en X opinando de temas de la coyuntura política siendo un funcionario público.

De hecho, en su momento con respecto a ese tema dijo lo siguiente: “Qué ingenuos. Ya me están montando la matriz de que al ser miembro del Estado no puedo tuitear. Ya quisieran que el Pte Petro se quedara sin escudero. Para conocimiento de todos tuiteó los fines de semana y entre semana antes de 8 am, a medio día, hora de almuerzo y después de 6:pm. Mi tiempo libre es mío”.

Y añadió: “En horas de oficina jamás tuiteo. Y pueden preguntar si he dejado de ir un solo día. Sigan intentando porque a mí me callan cuando deje de respirar definitivamente. Y este gobierno, el mejor de la historia, lo defenderé con el alma, hasta el último segundo”.

En cuanto a la controversial decisión de intervenir a la EPS Sanitas, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego por medio de su cuenta de X, habló de la determinación de su Gobierno diciendo que: “El Gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos. El actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión”.

Por otra parte, de acuerdo con las declaraciones del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, la razón detrás de la intervención de Sanitas se basó en el elevado nivel de endeudamiento de la entidad, que sobrepasó los 2 billones de pesos para el corte del año 2023. Luis Carlos Leal resaltó que las obligaciones financieras de esta EPS con hospitales, clínicas y otros proveedores de servicios de salud estaban en aumento, lo cual tenía un impacto directo y negativo en la calidad de los servicios de salud que Sanitas debía ofrecer.