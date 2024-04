Así fue la llegada de Air Supply a Bogotá

Así fue el recibimiento de algunos seguidores de la banda australiana en el aeropuerto El Dorado - crédito Cortesía

En la madrugada del lunes 1 de abril llegó a Bogotá la banda de soft-rock y pop australiana Air Supply, que estará en concierto el martes 2 de abril en el Movistar Arena.

El dúo australiano conformado por Graham Russel y Russel Hitchcok celebran los 50 años de trayectoria musical en medio de su gira The Lost in Love Experience.

De aceuerdo con video que conoció Infobae Colombia, la llegada al aeropuerto El Dorado, en la capital colombiana, quedó marcada porque sus seguidores no dudaron en pedir fotos y autógrafos a los integrantes de Airr Supply. Además se pudo evidenciar que los australianos fueron recibidos por una camioneta blanca para ser trasladados al lugar de su hospedaje.

Air Supply promete un espectáculo inolvidable en el Movistar Arena, en sú único show en la ciudad, con una selección de sus más grandes éxitos como All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All, Lost In Love, Goodbye y Without You, que han conquistado millones de corazones alrededor del mundo. Las entradas se encuentran disponibles, el precio varía entre los $276.000 hasta $552.000 pesos y se encuentran en la página web de Tu Boleta Oficial.

El compositor e integrante de Air Supply habló de lo que será el concierto en Bogotá: “Tenemos muchos hits que queremos presentar, hay nuevas canciones dentro del show, pero vamos a tener todos nuestros éxitos” afirmó.