Destruyeron laboratorio de cocaína en Cúcuta con más de 20 galones del alcaloide: capturaron a tres personas

Las personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Policía Nacional y Visuales IA/Infobae

Las autoridades propinaron un nuevo golpe contra el narcotráfico en Norte de Santander. Funcionarios de la seccional de Investigación Criminal Sijín del departamento y del Ejército Nacional Baaca 30 encontraron y destruyeron un laboratorio destinado al procesamiento de clorhidrato de cocaína ubicado en la vereda El Campanario, en Cúcuta.

De acuerdo con la Policía Nacional, en el lugar se encontraron 20 galones de cocaína en solución, además de 230 galones y 140 kilogramos de precursores para el procesamiento de la droga. También hallaron elementos como cilindros de gas, microondas, tanques, prensas y “marcianos”.

En medio del operativo fueron capturadas tres personas que estaban llevando a cabo las labores de procesamiento en el laboratorio. Posteriormente, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

“Se continuarán las operaciones contra estas estructuras criminales dedicadas a la producción y comercialización de estupefacientes en el departamento”, detalló la Policía Nacional en un comunicado.

Las autoridades encontraron 230 galones y 140 kilogramos de precursores para el procesamiento de cocaína - crédito Cuartooscuro

En coronel Alex Rodrigo Venegas, comandante (e) de la policía en Norte de Santander, explicó que estas actividades criminales afectan, principalmente, a los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, indicó que impactan negativamente la seguridad ciudadana y vial, así como el orden público.

A inicios de marzo de 2024, las autoridades también destruyeron un megalaboratorio de clorhidrato de cocaína ubicado en Sonsón (Antioquia), en el que hallaron 959 kilogramos del alcaloide, que habían sido camuflados con un logo japonés. Al parecer, la droga pertenecía al Clan del Golfo.

Autoridades hallaron 959 kilogramos de cocaína en Antioquia - crédito Fuerzas Militares

“Tenían la particularidad de que la droga estaba marcada con un logotipo de una marca de vehículos japonesa. Toda la infraestructura, insumos químicos, y los sólidos, son incautados, es un procedimiento de nuestra Dirección Antinarcóticos con la Policía Nacional Antioquia”, explicó el comandante del departamento de Policía de Antioquia, coronel Carlos Andrés Martínez.

Con este operativo, las rentas de la organización delincuencial habrían sido fuertemente impactadas. De acuerdo con las autoridades, habrían perdido $10.000 millones, aproximadamente.

¿Qué es y qué genera la cocaína?

De acuerdo con el proyecto Échele cabeza, cuando se dé en la cabeza indica que la cocaína es un derivado de la planta Erythroxylum coca que funciona como un estimulante. Se combina con adulterante como la cafeína, el paracetamol, los analgésicos, la lidocaína, la lactosa, el sulfato cálcico (yeso), entre otros.

Los efectos que suele tener en los consumidores se evidencian en el estado de ánimo, que pasa a ser eufórico. Las personas experimentan falta de fatiga, apetito y sueño. Asimismo, su presión arterial y su ritmo cardiaco se incrementan. Hay otros efectos como dolor en los músculos y en el abdomen, vómitos, reducción de la líbido y menstruación irregular.

El uso excesivo de cocaína con alcohol produce deshidratación, según Échele cabeza - crédito VisualesIA/Infobae

“El uso excesivo de cocaína con alcohol produce deshidratación y aumento de la temperatura corporal, provocando infarto y muerte”, advierte Échele cabeza en su sitio web oficial.

Se recomienda no consumir dosis elevadas de cocaína para no tener episodios de paranoia y no mezclar con otros estimulantes o drogas, porque aumenta la sensación de ansiedad y el ritmo cardíaco se acelera aún más. También es preferible evitar compartir elementos que son usados para aspirar el polvo, como llaves y pitillos.

Hay que tener en cuenta también que para que se presente una intoxicación grave deben confluir varios puntos: la cantidad de droga consumida y las características psicológicas y físicas del usuario.

“La dosis letal es, en general, de 1,4 gramos para una persona de 70kg, cuando se emplea de forma inhalada y 700mg de forma intravenosa, pero en personas con problemas de hígado, riñón o corazón se pueden producir reacciones con riesgo de muerte con dosis mucho menores”, detalla Échele cabeza.