Video | Cantante de música popular fue contratado por empresario de Barcelona, pero decepcionó por su arrogancia

El empresario no dudo en reprocharle al artista que cobró mucho para ofrecerle poco - crédito @jhonalexcastano/Instagram

Uno de los cantantes de la música popular más conocidos, Jhon Alex Castaño viajó a Barcelona (España), porque un empresario lo contactó y contrató para una presentación especial en su bar, Latin Palace, en el que se suponía iba a cantar sus mejores éxitos y canciones más recientes.

Pero la sorpresa, es que mediante un video, publicado en redes sociales, el empresario relata que pagó una buena suma de dinero para que el artista colombiano fuera a cantar, sin embargo, jamás imaginó que se llevaría una desilusión tan grande como la que se llevó.

En redes sociales, dicho video se viralizó y algunos comentaron que, en efecto, Jhon Alex Castaño era muy engreído y hasta hubo quejas por parte de los asistentes - crédito @rechismes/Instagram

Molesto, contó la experiencia que tuvo:

“Primero, vino con cinco músicos. Un hombre de esta categoría que viene con cinco músicos, me cobran bastante dinero y ponen pista. Normalmente, su banda tiene nueve músicos. Segundo, nosotros le pedimos que tocara un dueto con Charrito Negro para que cantaran en memoria de Darío Gómez Nadie es eterno en el mundo y este señor me responde que no es imitador de Darío Gómez”.

Pero eso no es todo, el empresario llamó al cantante de risaraldense poco ético y profesional.

“Escúchame bien, Jhon Alex Castaño, ojalá tuvieras el honor de ser el imitador de Darío Gómez porque él sí es un señor, él siempre fue amable con su público, tú ni siquiera hiciste una sola foto con nadie ayer. Viniste con una banda pobre y cobras mucho. Ni Luis Alberto Posada ni Charrito Negro ni Luis Alfonso tuvo un problema con tocar una canción de Darío Gómez. Tú no eres ni el príncipe ni el ama de casa del despecho”, terminó por decir el empresario, que, finalmente, advirtió que jamás recomendaría contratar los servicios del cantante colombiano.

Las redes sociales explotaron en comentarios y algunos de los internautas y seguidores del artista mencionaron que, en efecto, Jhon Alex Castaño era muy engreído y hasta hubo quejas por parte de los asistentes, pues gastaron mucho dinero para que el colombiano pusiera pistas debajo.

El cantante actualmente sufre de la glándula suprarrenal, por lo cual se encuentra en estrictos controles médicos, además de diabetes e hipertensión - crédito @jhonalexcastano/Instagram

Cabe recordar que el artista recientemente ha mencionado todo sobre su estado de salud y el origen de ello. Según el relato del artista, el de su hermana Alejandra y su novia Jenny Suárez, el risaraldense era una persona con bastante energía, no obstante, tras su cumpleaños número 40, empezó a sentirse agotado e incluso notó hinchazón en su cabeza, en los dedos de las manos y los pies.

El cantante consultó a un médico endocrinólogo, el cual determinó que la enfermedad que lo aquejaba era el síndrome de Cushing, una afección que produce altos niveles de cortisol en el organismo durante un tiempo prolongado.

Esto surgió a causa de que Jhon Alex Castaño consumía grandes cantidades de hidrocortisona, un medicamento de la hormona del cortisol que se vende en las farmacias y que normalmente se usa para atender dolencias físicas.

El síndrome de Cushing empeoró ante los malos hábitos del hombre de 42 años, pues El rey del chupe le hacía bastante honor a su apodo, además de tener antecedentes con el consumo de droga y la vida tan desordenada que él mismo confiesa, tuvo en su época de juventud.

Por esto, con un tratamiento del endocrinólogo Otmaro Belalcázar, ejercicio, buena alimentación y dejando de lado el consumo de alcohol, Jhon Alex Castaño ha visto una importante mejoría vital e incluso aseguró que el dinero que dejó de gastar en el chupe lo invirtió en su restaurante El rey del guiso. Y de esta forma, el artista ha logrado retomar con fuerza y mayor energía su carrera musical.