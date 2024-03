‘Vaca’ por las vías 4G en Antioquia: Lucas Arnau también se unió a la iniciativa

El cantante colombiano mostró su apoyo para el fondo para la recuperación de las vías de Antioquia - crédito ANI/Colprensa

Después de que la Gobernación de Antioqui anunciara su iniciativa para recaudar fondos destinados a las vía 4G, sigo dando de qué hablar. En esta oportunidad, la atención y apoyo lo recibió por Lucas Arnau.

A través de sus redes sociales, el cantante destacó la importancia de las obras en el departamento pues el beneficio es colectivo, razón por la que mostró su total apoyo a Antioquia.

En su publicación envió un mensaje al gobernador Andrés Julián Rendón, Arnau evidenció su apoyo financiero y también ofreció su música como una forma de respaldo: “Señor gobernador acá está mi aporte para la vaca, cuenta con mi apoyo y también con mi música, por Antioquia lo que sea, esto es para el beneficio de todos, estamos firmes!”.

Ante la iniciativa de la Gobernación, el cantante envió su apoyo monetario - crédito @LucasArnau/X

El mensaje junto con una imagen en la evidenció la transferencia por un millón de pesos que había realizado para el proyecto, ha generado todo tipo de críticas.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “muy bien Lucas”; “La calidad de su música debe ser igual a su cualidad como ser humano,todo es proporcional”; “Vamos Antioquia , Fuerza y amor por la patria”; “Buena esa Lucas. Promueva ese concierto por Antioquia. Ya me sueño escuchando ese coro celestial de todo un estadio griitando FUERAAAA PETRO”; “Excelente Lucas, es la Gente buena de este País, no soy de Antioquia y también apoyo”; “A propósito y este despojador de tierras que es lo que canta, cual es “su musica”: fueron algunos de los mensajes.

Esta iniciativa busca reunir recursos para la finalización de las obras pendientes en las vías 4G, incluyendo el Túnel del Toyo y las conexiones de Bolombolo, Primavera, y Puerto Antioquia y Occidente - Embalses - Norte, durante los últimos días ha sido objeto de especulación y desinformación, motivo por el cual se han implementado rigurosos controles de transparencia y trazabilidad por parte de las autoridades competentes.

De acuerdo con el reporte actualizado, hasta el mediodía del Jueves Santo, la recolección de fondos revela que la contribución es de más de $3.128 millones. Estos fondos provienen de 9.685 personas que realizaron sus aportes a través del sitio web oficial de la Gobernación de Antioquia.

Iniciativa de la Gobernación con el fin de construir las Vías 4G - crédito montaje Infobae

La campaña de la “vaca” sigue avanzando, y para mantener la transparencia y evitar posibles contribuciones fraudulentas, se ha establecido que los aportes solo pueden realizarse a través de los canales digitales oficiales, asegurando así su legalidad y trazabilidad.

“Vaca” por las vías 4G en Antioquia ya tiene su propia canción

Respecto al cantante Jorge Villamizar, que se ha caracterizado por estar activo en sus redes sociales y compartir sus posturas sobre temas sociales y políticos. Esta vez se conoció que apoyó la “vaca” componiendo una canción para promover la necesidad de recursos destinados a terminar las obras viales en Antioquia.

Lo que llamó más la atención de sus seguidores fue la melodía, pues se basó en la popular canción Mi primer millón del artista líder del grupo de pop ‘Bacilos’.

“Ëchale pa’lante, Antioquia, échale pa’lante. Yo solo quiero ser más solidario, para llegar al primer billón, hay que apoyar a esa vaca paisa, vamos a hacerlo de corazón”, dice una parte de la pieza musical.

Al ritmo de ‘Mi primer millón’ de Jorge Villamizar - crédito @AndresJRendonC/X

“Échale pa’lante, por las carreteras de Colombia, échale pa’lante con la vaca paisa, échale pa’lante con cada donación”, concluye la canción.

El propio gobernador de Antioquia celebró la iniciativa de Jorge Villamizar por crear lo que llamó un “himno”: “¡A cantar y a donar! Estamos conmovidos con el apoyo de cada colombiano. Gracias @jorgevillamizar, desde ahora este será nuestro himno, una inspiración para persistir”, aseguró el mandatario departamental en su cuenta de X.

Otro personaje que compartió la canción del artista fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, expresando su agradecimiento: “Gracias @jorgevillamizar por tu patriotismo y valentía, cuando Colombia necesita que todos nos pronunciemos”.