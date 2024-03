Salvavidas desmintieron picadura de fragata portuguesa a turista en Cartagena: “Esa noticia es falsa”

También conocida como ‘agua mala’, es una especie marina cuya picadura puede causar intensa picazón, ardor e incluso ser mortal debido a las toxinas que libera. Sin embargo, salvavidas de las playas de Bocagrande desmintieron picadura - crédito Coralina

En recientes noticias se ha difundido información acerca del avistamiento de una fragata portuguesa en las playas de Bocagrande, un popular destino turístico de Cartagena de Indias. Ante rumores de que un turista había sido picado por esta peligrosa especie marina, conocida también como ‘agua mala’, el Cuerpo de Salvavidas de Cartagena ha salido al paso para aclarar la situación.

Según declaraciones ofrecidas a RCN Radio, si bien se confirmó la presencia de la medusa, “ninguna persona resultó afectada” por ella, de manera que se desmintió la información sobre una persona lesionada por cuenta del ejemplar.

Las personas decidieron utilizar un palo para sacar del agua a la criatura marina que habría picado al bañista y así, evitar que más personas fueran víctimas de la inminente picadura del ‘agua mala’´. Sin embargo, los cuerpos de emergencia demintieron la picadura - crédito @luchovoltios/X

El coordinador del Cuerpo de Salvavidas, Deivy Villa, afirmó, en diálogo con el portal, que, tras el reporte inicial, se han mantenido en constante vigilancia sin reportar nuevos avistamientos. “No, esa noticia es falsa. Ayer (29 de marzo) en horas de la tarde hubo un caso de una fragata portuguesa, en Bocagrande. Efectivamente, enseguida me informaron a mí del caso, pero eso no le picó a nadie”, enfatizó Villa, quien también emitió un parte de tranquilidad a los turistas que disfrutan el cierre de la Semana Santa en la turística ciudad.

Y agregó: “eso es lo que me comenta el salvavidas, que eso no le picó a nadie. Sí hubo una, pero no le picó a nadie. De ahí no hemos visto otras. Entonces esa es la información que da el Cuerpo de Salvavidas, que se presenció ese evento, pero nadie resultó lesionado”, reportó el salvavidas.

La fragata portuguesa se caracteriza por su apariencia vistosa que puede atraer la atención de curiosos, sin embargo, su contacto es altamente peligroso, pues puede causar alergias graves y lesiones en la piel. En este contexto, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena emitió recomendaciones para prevenir incidentes, y alertó especialmente sobre el peligro que representa para los niños en las playas.

La fragata portuguesa puede llegar a paralizar a un humano, tan solo al contacto con su piel - crédito Coralina

“Si usted observa la presencia de este animal en la playa, por favor alentar al grupo de salvavidas más cercano”, señaló el EPA Cartagena, en un esfuerzo por asegurar la seguridad de los bañistas y turistas, como citó el medio radial.

Ahora bien, el incidente coincidió con la temporada alta turística en la región. En ese sentido, las autoridades han incrementado las medidas de precaución en las playas con los llamados a la población para que sigan las indicaciones de los salvavidas y reporten cualquier avistamiento de especies peligrosas. La rápida intervención y clarificación por parte del Cuerpo de Salvavidas y el EPA Cartagena han permitido mantener la calma y asegurar que el disfrute de las paradisíacas playas de Cartagena no se vea opacado por incidentes con la fauna marina.

El pánico alcanzó a los turistas

Durante el Viernes Santo, en las playas de Boca Grande, Cartagena, un turista aparentemente fue picado por la fragata portuguesa. El incidente llamó la atención por los videos que circularon en redes, y frente a los peligros que estos animales marinos representan para los bañistas.

La aparición de la medusa ocurrió en las horas de la tarde del 29 de marzo, en medio de la gran afluencia de visitantes por la temporada de Semana Santa. Las autoridades locales habían advertido previamente sobre la presencia de estas especies en las costas del Caribe colombiano.

Esta fue la medusa que apareció en la playas de Cartagena, y que preguntamente picó a un turista - crédito redes sociales

Ante la emergencia, equipos de respuesta rápida del Distrito intervinieron, evacuando la sección afectada de la playa y estableciendo medidas de seguridad para prevenir más incidentes. Esta acción se unió a las iniciativas previas del Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena) y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), que también había lanzado advertencias, con énfasis en la protección de los niños, que son vulnerables a los efectos tóxicos de estos animales.

