Famosa cantante de Medellín denuncia agresión a ella y otra mujer por un hombre que estaba en un parque

Por medio de varios videos publicados en las historias de Instagram, la cantante urbana de Medellín conocida como Nath denunció que fue víctima de violencia contra la mujer en un parque de su ciudad cuando estaba jugando baloncesto con la modelo Sara Torres Bustamente.

De acuerdo con las declaraciones de la artista, tanto ella como su amiga estaban en la cancha a donde siempre van a jugar y mientras compartían con varios niños en el mismo sitio, un hombre desconocido las invitó a jugar un partido de baloncesto con él y ahí fue cuando todo sucedió.

“Acabamos de vivir algo que es una mierda, acabamos de ser víctimas de violencia. Es re loco decir esto, pero sí, porque uno piensa que esas cosas no pasan tan seguido ya[...]. Un tipo que estaba ahí nos invitó a jugar y nada, yo hice una jugada como que lo hizo sentir humillado, no sé, y el tipo se enloqueció, se endemonió, se los juro que es Semana Santa y yo sentía que el demonio se estaba manifestando en ese hombre”, empezó relatando la joven cantante.

Nath explicó que el hombre sin mediar palabra se les tiró encima con el ánimo de violentarlas físicamente y sin ninguna explicación, a lo que ella trató de defenderse, pero fue difícil y tampoco nadie pudo hacer nada al respecto.

“Se nos vino encima, más que todo a Sara porque ella era la que estaba como más cerquita y yo salí corriendo y me la metí [a Sara] por detrás y el tipo ya estaba listo para lanzar el puño, cuando lo lanza no se lo alcanza a dar porque yo la quito, entonces me coge del cuello y me levanta y me tira al piso. [...] Yo solo tenía miedo era por Sara, porque cuando el man me tira al suelo yo veo que el man se le va a venir encima y el tipo la dobla en tamaño. Ese man me tiró y me golpeó y yo me paré de una, y otra vez, me la volví a poner atrás mío porque yo solamente no quería que le pasara nada a ella”, relató la mujer visiblemente afectada.

Según su historia, aunque nadie intervino en el momento, luego llegó la policía y no sirvió de mucho, pues tampoco hubo mayor acción.

“Nadie podía hacer nada porque solamente había niños ahí, la seguridad tampoco hizo nada y me da rabia porque uno se comporta bien, yo no podía hacer nada porque uno tiene que ser consciente de que tiene que dar, pues como el ejemplo, así tenga mucha rabia. Entonces el man salió corriendo y se metió a la casa, no hubo forma de que la Policía se lo llevara, pero pudimos ir. Cuando llegamos el man salió y dijo que no se acordaba de nada y yo me puse histérica y grite y dije un montón de cosas, pero el man dijo que no sabía nada”, contó Nath.

En medio de todo, Nath grabó un video en el que se ve el rostro del agresor y al parecer se trata de un profesor de la zona, pues muchos niños le gritaban “profe” y su nombre es Daniel Sánchez. Sin embargo, a pesar de que Nath y su amiga le alegraron el acto, en ese momento el hombre aseguró que fueron ellas las que le habían ido a pegar y que no había pasado nada más.

Por el momento, Nath no ha salido a contar más detalles al respecto, solo se sabe que estuvo en el médico revisándose los golpes, pues de acuerdo con otro clip que puso en las mismas historias se ven los morados y los raspones que le dejó el hombre cuando le tiró un puño, la agarró y la lanzó al suelo.

Finalmente, Sara compartió en su perfil personal de Instagram una foto en donde aparece Nath sentada en una sala de urgencias y los seguidores están a la espera de los resultados.