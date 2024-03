Borja reveló qué lo hizo quedarse en River, antes de buscar millones en China: “No cambio mi comunión con Cristo”

El delantero de River Plate rechaza una lucrativa propuesta del fútbol asiático, priorizando su libertad religiosa sobre los incentivos financieros - crédito redes sociales

El futbolista Miguel Ángel Borja, delantero del Club Atlético River Plate, confesó que rechazó una oferta económica significativa de un equipo de fútbol de China por razones religiosas. El Colibrí Borja, como lo llama la hinchada argentina, argumentó que en el país asiático no podría ejercer libremente su fe, crucial para él, lo que le llevó a tomar esta determinación.

Borja, también conocido por su abierta devoción religiosa, había sido tentado con una propuesta financiera considerablemente atractiva para unirse a un club chino. A pesar del potencial beneficio, el futbolista decidió priorizar su espiritualidad y comunión con Dios sobre el lucrativo contrato.

“Llegó una propuesta de un equipo de China, millonaria, lo que estaban ofreciendo era una cosa de locos. Yo estaba decidio 100%, yo en ningún momento lo pensé de que me iba a ir para allá por ese dinero, ni mucho menos”, contó el exjugador del Deportivo Cali.

Esta revelación la hizo en medio de una entrevista cuyo fragmento se volvió viral en diferentes plataformas digitales; en sus declaraciones, el colombiano mencionó que su éxito en el terreno de juego es fruto del favor divino: “Simplemente yo dije ‘si Dios me honró, me puso a brillar en el campo, yo no voy ahora a cambiar eso por irme a China por dinero’. Porque en China no voy a tener esa libertad de expresar lo que yo siento y mi forma de vivir con Dios”, indicó.

El futbolista colombiano pone su espiritualidad primero, dejando de lado una oportunidad económica que cambiaría su vida, en favor de sus creencias - crédito Juan Ignacio Roncoroni / EFE

Además, expresó firmemente su posición respecto a no comprometer su fe por beneficios materiales. “No voy a cambiar el dinero por mi comunión con el Señor. El dinero no lo es todo, muchas veces creemos que ser campeón lo es todo y no, todo es tener a Cristo, si no tienes a Cristo no tienes nada”, concluyó el cordobés.

De otro lado, es preciso mencionar que, en el 2023, Estados Unidos reveló un informe sobre Libertad Religiosa Internacional, señalando un incremento en la represión contra la libertad religiosa por parte del régimen chino. Este aumento en la persecución involucra un esfuerzo más riguroso para someter cualquier actividad de índole teológica bajo la supervisión del Partido Comunista Chino (PCC). Asimismo, estas acciones entran en contraste con las afirmaciones constitucionales de China, que supuestamente garantizan la “libertad de creencia religiosa” en el país.

Tras una emotiva celebración de gol, Borja fue comparado con el papa Fracisco

Por otra parte, recientemente River Plate emergió como campeón de la Supercopa Argentina tras un encuentro con Estudiantes de la Plata, culminando con un marcador de 2-1. El evento deportivo se llevó a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la noche del miércoles 13 de marzo de 2024, donde Miguel Ángel Borja capturó la atención tanto por su desempeño en el campo como por una celebración particularmente emotiva tras el gol decisivo de su equipo.

Miguel Borja invitó a uno de sus compañeros a encomendar su gol a Dios - crédito ESPN

Bajo la dirección de Martín Demichelis, River logró revertir el marcador, inicialmente inclinado a favor de Estudiantes gracias a un gol de Javier Correa. La igualdad llegó cerca del minuto 80, debido a un autogol de Zaid Romero de Estudiantes, mientras que Rodrigo Aliendro selló la victoria para los millonarios con un impresionante disparo desde fuera del área durante el tiempo adicional.

Tras ello, Borja compartió un momento de gratitud espiritual en el campo con Aliendro, donde ambos jugadores se arrodillaron y levantaron sus brazos en un gesto de dedicación a su fe, mientras que el Colibrí pronunciaba unas palabras. Esta acción del colombiano generó diversas reacciones en las redes sociales, donde muchos admiraron y comentaron su muestra pública de fe, tanto que incluso o llegaron a comparar con el papa Francisco y hasta le pidieron “evangelizar” al plantel del River.