Rodolfo Hernández habló del cáncer y el caso Vitalogic: “La política enfermó mi vida”

En plena Semana Santa y luego de haber sido condenado judicialmente por el caso Vitalogic, reapareció el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández para anunciar que contará su paso por la política a través de una serie de videos en sus redes sociales.

Según explicó, las publicaciones no tienen fines políticos ni jurídicos, sino para contar lo que pasó, “la verdad de su historia y las razones que lo llevaron a esta situación que cambió su vida para siempre”. A través de un comunicado explicó que necesita que lo escuchen y ejercer su derecho a la defensa pública.

Hernández agradeció a las personas que le han enviado mensajes de apoyo que, según dijo, le ayudarán a afrontar lo que venga. “Yo no le tengo miedo a la política que enfermó mi cuerpo, yo le tengo miedo es a lo que hacen los políticos en contra de la gente”, aseguró.

El excandidato presidencial señaló, durante la audiencia de lectura del sentido de fallo por el caso de Vitalogic, en el que fue acusado de interés indebido en la celebración de contratos, que había sido diagnosticado con cáncer.

Al respecto señaló que continúa luchando contra la enfermedad, pero celebró que aún tiene la vida. “Aquí estoy, firme como un roble, un poco más viejo y un poco más sabio”, dijo el exalcalde de Bucaramanga.

“Yo entré a la política impulsado por los valores de lógica, ética y estética. Yo creía que podía cambiar las cosas”, afirmó Hernández. Sin embargo, agregó que desde el primer día que llegó a la política se dio cuenta de la “politiquería y burocracia que arman los políticos para no dejar que se hagan las cosas”.

“Me ataron de pies y manos, me marcaron la cancha, me pusieron palos en las ruedas. Así es la política y el combo que tienen armados los políticos en alcaldías y gobernaciones. Esto es una máquina de impedir y hacer solamente lo que les conviene a ellos y no a la gente”, señaló.

En su segundo video, Hernández se refirió directamente al caso Vitalogic, en el que ya se profirió un fallo condenatorio, por pruebas de que habría sostenido reuniones con miembros de la empresa. Además, el exgerente de la Empresa de Aseo, EMAB, José Manuel Barrera, aseguró que había sido presionado para entregar el contrato a esa firma.

Sin embargo, Hernández insiste en su inocencia. “Yo nunca tuve interés en la celebración de ningún contrato, mi único interés era que se hiciera la obra que iba a solucionar el problema de las basuras de Bucaramanga. El objeto de ese contrato era cambiar basura por energía sin subir las tarifas que estaban vigentes”, afirmó.

Según Hernández, cuando fue electo alcalde de Bucaramanga (2016), la situación de recolección de basuras llevaba más de una década sin resolverse y aún continúa sin solución. Por eso adelantó la licitación para las nuevas tecnologías del relleno sanitario El Carrasco que lo llevaron ante la justicia.

“Sí, lo reconozco, yo tenía interés en hacer esta obra para favorecer a unos terceros”, señaló el exalcalde. Sin embargo, dijo que se trataba de los bumangueses porque considera que se dio malos manejos a sus dineros con los contratos de aseo que se habían adelantado en la ciudad.

“Revisen mi declaración antes y después de ejercer la Alcaldía de Bucaramanga, ahí está la verdad: no encontrarán ni un centavo que no me corresponda, esa es la prueba reina, que no me robé ningún centavo al dinero público”, sostuvo.

El exmandatario bumangués insinuó que su caso sería una persecución política. “La justicia es sabia cuando interpreta el interés político detrás de una acusación, la justicia es sabia cuando diferencia la acusación justa de chivo expiatorio”, puntualizó.