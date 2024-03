Hijos de Shakira ya quieren “facturar” como su mamá: lo que están exigiendo por ‘Acróstico’

Shakira aseguró que los pequeños Milan y Sasha ya están cobrando por las regalías de Acróstico - crédito Alicia Civita/EFE

Todo un acontecimiento fue la participación de Milan y Sasha en el tema Acróstico, cuando la colombiana debió abandonar estrepitosamente Barcelona. En esta canción, la barranquillera dedicó unas emotivas líneas a sus dos retoños en las que aseguró que siempre estará presente, independientemente de las circunstancias que ocurran a lo largo de su vida.

De acuerdo con unas recientes declaraciones de la cantante, su carrera musical comenzó a la tierna edad de 10 años, por lo que cuando atravesó sus 15 logró comprarse su primer carro. Asimismo, la nacida en Barranquilla inició a componer sus primeras canciones a los 8 años, algo que está ocurriendo con sus hijos que han demostrado talento para el piano y la batería.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Shakira reveló que sus hijos ya están pidiendo regalías por su participación en Acróstico - Crédito YouTube

En su más reciente aparición en The Tonight Show with Jimmy Fallon, la colombiana habló del lanzamiento de su trabajo discográfico que lleva por nombre Las mujeres ya no lloran. En esta conversación, Shakira recordó el día en que los pequeños Milan y Sasha de 11 y 9 años respectivamente, le pidieron especialmente que querían participar en esta nueva producción musical.

“Escribí una canción para ellos llamada Acróstico y, ya sabes, ellos a veces pasan por el estudio y fueron a visitarme cuando estaba grabando esta canción. Escucharon la canción, sabían que era para ellos y empezaron a cantar frente al micrófono y sonaron tan bien”, puntualizó la barranquillera.

De acuerdo con la cantante, grabaron el sencillo y después también le pidieron formar parte del video, pero lo sorprendente de la situación fue la pregunta que le formularon recientemente: “Me dijeron: ‘Mamá, queremos estar en el álbum … Y ahora están preguntando por las regalías”.

También llamó la atención que, aunque tiene todas las comodidades para poder darles cualquier lujo, la artista hizo énfasis en que les ha enseñado a reconocer el valor del dinero, acompañado de la importancia de trabajar desde jóvenes y conseguir las cosas con esfuerzo.

“Cada uno tiene su ‘puerquito’ y están ahorrando porque quieren comprar un carro cuando sean grandes, porque yo les dije: ‘No les voy a comprar un carro o un teléfono, u otra cosa. Si ustedes lo quieren, van a tener que ganárselo’”, concluyó.

El orgullo de Shakria al ver que sus dos hijos pueden presumir el talento que heredaron de la cantante se pudo ver en el video de "Acróstico". Captura de pantalla YouTube

‘Acróstico’ estuvo disponible desde el 11 de mayo a las 8:00 p. m. hora del este en los Estados Unidos, razón por la cual en Colombia pudo escucharse desde las 7:00 p. m. debido a las diferencias horarias.

La pista cayó en un momento en el que la barranquillera se enfrenta a una separación por cerca de cuatro meses de sus pequeños, tras salir definitivamente de Barcelona para radicarse definitivamente en Miami, Florida, y comenzar una nueva etapa de su vida lejos de Piqué y Clara Chía. Por otro lado, Acróstico se une a las otras canciones en las que se desquitó de las infidelidades del catalán, que llevaron por nombre Te Felicito acompañada de Rauw Alejandro; Monotonía, que estrenó junto a Ozuna apenas se confirmó su separación y TQG con su compatriota Karol G.

Así suena Acróstico

Shakira, Milan y Sasha colaboraron en el tema Acróstico - Shakira/YouTube

Llama la atención también que la primera estrofa se compuso desde el nombre de Milan, que se ve así:

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

La letra continúa y el nombre de Sasha, el menor de los niños, también formó parte de la pista musical:

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas