Diana Ángel abrió su corazón con Culotauro: “Tengo un serio problema de dependencia emocional”

La actriz pidió que siguieran como amigos y pidió ayuda para superar las dificultades por su apego emocional

En toda una novela se ha convertido La casa de los famosos Colombia, debido a los recientes hechos que se han presentado. Con el liderazgo de Isabella Santiago y la invitación a dormir con ella para Juan David Zapata, despertó toda una batalla campal entre la actriz y Sandra Muñoz, debido a lo retador de la situación, teniendo en cuenta el interés que despierta el joven modelo en las dos famosas.

Sumado a esto, se sumaron Diana Ángel y Culotauro, que también durante su liderazgo invitó en último momento a Pantera a compartir habitación. Esto despertó la ira de parte de la actriz recordada por su participación en Francisco el matemático, pues se sintió rechazada por parte del también comediante y se lo hizo saber en su momento.

Diana Ángel abrió su corazón con Culotauro y pidió disculpas por su comportamiento, además, pidió ayuda para crear

Por eso, ambos se reunieron para hablar en una de las habitaciones de la casa y fue en ese momento en el que la actriz señaló que “yo tengo un serio problema de dependencia emocional, entonces si tú me das ese afecto yo lo voy a recibir”. Por otro lado, Ángel hizo referencia a un muñeco que la abraza, pues este la hace sentir mucho más tranquila y segura en este tipo de eventualidades.

“Había desfogado mi seguridad y mi tranquilidad, el amorcito que necesito, en ti … Entonces nos ponemos de acuerdo que no podemos tener nada más allá porque nos descuidamos, nos desconcentramos y me parece maravilloso… A mí me parece que es muy sensato que aún no te quieres lo suficiente para aceptar el amor de una mujer como yo, tenemos que poner unos límites”, agregó la también cantante.

Qué pidió Diana Ángel a Culotauro

Diana Ángel durante su actuación en la novela "La hija del mariachi" del Canal RCN

En medio de la conversación que sostuvieron los famosos sobre su relación, Diana Ángel le pidió a su compañero que continuaran siendo amigos esperando recibir la ayuda de Culotauro con los planes que tiene.

“Dame unas clases de clown que yo no tengo en mí, quiero crear, me hace falta crear. No tengo ukelele, no tengo cómo escribir mis canciones … Cada vez que estoy feliz, cada vez que estoy triste, compongo mis canciones y aquí no puedo, eso es dificilísimo”, agregó.

Finalmente, señaló que siente un poco de frustración al no poder hacer las actividades que hacía en el exterior, que llene el vacío mientras se encuentra al interior de la casa.

Así fue la dolorosa separación de Diana Ángel

Durante la emisión del capítulo del 12 de marzo, Diana Ángel participó de una nueva dinámica el programa llamada Línea de Vida, en la que contó algunos detalles que han marcado su historia. Allí rememoró cómo se estrenó en televisión y el primer reconocimiento que recibió por su participación en Francisco el matemático, como mejor actriz.

Sin embargo, detrás del glamour y la fama que la han llevado a participar en diferentes producciones y obras de teatro, existió una historia de desamor que la marcó de por vida. En esta revelación, Ángel contó que tuvo a su hijo Damián, a la edad de 29 años, después de haber terminado de grabar la producción del Canal RCN.

La actriz recordó el doloroso momento que vivió a sus 35 años

“Damián nace el 22 de mayo del año 2005, ahí conocí el amor verdadero”, reveló inicialmente la actriz. Posteriormente, confesó que a los 35 años se separó de su esposo, Rafa, papá de Damián: “Yo dejé de admirarlo por alguna razón, me desenamoré y fue muy doloroso, para él y para mí … Trataba de levantar ese matrimonio de las cenizas y no pasaba nada”, agregó con la voz entrecortada.

Fue en ese momento en el que tomó la decisión de dejarlo libre: “Tuve que decirle a Rafa que lo dejaba libre. Fui libre, fui muy libre y fui muy feliz”, concluyó.