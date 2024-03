Rifirrafe entre Petro y líder del Partido Conservador tras denunciar “atropellos”: “¿Usted no sabe quién soy yo?”

Efraín Cepeda denunció “atropellos” en un vuelo internacional y el presidente Gustavo Petro no dudó en responder - crédito Joel González/Presidencia - Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, se vio envuelto en una agria disputa con el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, luego de que este último denunciara un presunto abuso de autoridad hacia él y su familia en un vuelo internacional.

La polémica surgió a raíz de una inspección policial de equipaje realizada a la hija del legislador durante un vuelo desde Barranquilla, la cual fue llevada a cabo sin aparente justificación, según las declaraciones de Cepeda.

El senador hizo público su malestar a través de las redes sociales, afirmando que su familia había sido víctima de atropellos injustificados por parte de las autoridades.

“Denuncio públicamente atropellos hacia mí y mi familia. Inició la guerra sucia, no es posible que, sin razón alguna, únicamente mi hija sea sometida por la Policía a inspección de equipaje sin ningún tipo de justificación en un vuelo internacional desde Barranquilla”, expresó Cepeda en su cuenta de X (anteriormente Twitter), exigiendo una explicación por parte de la Policía Nacional.

Estas acusaciones no pasaron desapercibidas para el presidente Petro, que decidió intervenir en el debate a través de sus propias redes sociales. En un mensaje dirigido al líder del Partido Conservador, el jefe de Estado recordó la famosa frase utilizada por algunas personas con influencia para ejercer presión sobre las autoridades: “¿Usted no sabe quién soy yo?”.

El mandatario advirtió sobre los riesgos de recurrir a este tipo de comportamientos, al sugerir que podrían resultar en consecuencias negativas, incluso quedarse fuera del avión. “Oiga senador, a mí como pasajero corriente me han mirado la maleta varias veces porque eso es un procedimiento protocolario de seguridad de las aerolíneas que hacen al azar”, manifestó Petro en su cuenta de X.

“Consejo: nunca uno debe decir ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’ Porque se puede quedar del avión”, agregó el presidente, generando una respuesta inmediata por parte del senador Cepeda.

Ante la declaración del presidente Petro, se generó un intenso debate en la opinión pública colombiana, lo que dividió las opiniones entre aquellos que respaldan las denuncias del senador Cepeda y quienes consideran que la inspección policial fue un procedimiento rutinario de seguridad.

La denuncia del senador Efraín Cepeda: ¿protocolo de seguridad o abuso de poder?

Se generó un intenso debate en la opinión pública colombiana ante esta polémica desatada por el senador Efraín Cepeda, en torno a un presunto abuso de autoridad durante un vuelo internacional desde Barranquilla; sin embargo, revelaciones por parte de fuentes policiales ofrecieron una perspectiva diferente sobre los acontecimientos ocurridos en el vuelo en cuestión.

Según fuentes de la Policía Nacional, citadas por La Silla Vacía, que prefirieron mantener el anonimato debido a restricciones para brindar declaraciones públicas, el incidente en el vuelo se debió a un procedimiento de rutina llevado a cabo por la aerolínea American Airlines. Se informó que la selección de maletas para inspección fue realizada por la mencionada aerolínea, como parte de sus protocolos de seguridad estándar.

“Quedaron once maletas en selección por parte de la aerolínea, de las cuales la mayoría tenían candados, que por política de la empresa debían ser abiertos por sus dueños”, reveló una fuente policial para el medio mencionado.

“De los once pasajeros dueños de esas maletas, 10 la abrieron sin problemas. Pero ella dilata el proceso y no quería abrir la maleta, al final dice que era la hija de un senador y que les iba a costar a los uniformados que le hicieran ese procedimiento. Los señores de la aerolínea al ver esa actitud cierran el vuelo. No son decisiones de la Policía”, de acuerdo con el medio en mención.

Estas declaraciones contradijeron la versión presentada por el senador Cepeda, que denunció públicamente un supuesto “abuso” y “atropellos” hacia su familia durante el vuelo internacional.