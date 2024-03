“Nunca me había sentido tan feliz de estar vivo”: la reacción de un extranjero al probar un patacón al estilo cartagenero

El patacón al estilo cartagenero pudo haber sido su plato favorito en todo el viaje - crédito @nama.bites / TikTok

En su viaje por la costa Caribe colombiana, el pequeño bloguero gastronómico conocido como Nama Bites disfrutó de varios platos de la gastronomía nacional, como el coctel de camarones, el bollo e’ mazorca y el patacón al estilo cartagenero.

Su experiencia, sobre este último producto, lo habría llevado a tener el momento más feliz de su vida, pero, antes de eso, ni siquiera había escuchado sobre este plato típico de la Ciudad amurallada: “It smells absolutely fragantifulous. Do you guys know what this is called? I have no idea what it’s called, but let me know”, comentó. En español, sus palabras fueron las siguientes: “Huele absolutamente delicioso. ¿Saben cómo se llama esto? Yo no tengo ni idea, pero díganmelo”.

El suyo fue un patacón para dos, pero no dejó ni un bocado al levantarse de su silla, ya que disfrutó cada uno de sus ingredientes que, mezclados, hacen de este plato una explosión de sabor: “Stirring it around with rhe plants. That looks absolutely scrumptious. And to finish it off with some chips. They kinda look like very, very tiny french fries” (“Lo mezclan con plantas. Se ve absolutamente delicioso. Y para rematar, agregan unas patatas fritas. Parecen patatas fritas muy, muy pequeñas”).