Así fue la conmovedora visita que Mafe Walker recibió en ‘La casa de los famosos’: “Te vengo a visitar con todo el amor de mi vida”

La casa de los famosos Colombia ha tenido varios momentos que se han viralizado durante las primeras semanas de su primera temporada.

La relación de Nataly Umaña con Miguel Melfi, las peleas de Ómar Murillo con Karen Sevillano o La Segura y los discursos interplanetarios de Mafe Walker son algunos de los conflictos destacados de lo que va corrido de la producción.

Esta última participante, conocida en redes sociales porque asegura ser una especie de médium entre los alienígenas y los humanos, no solamente ha llamado la atención por sus “habilidades galácticas”, sino por la nobleza con la que ha tratado a sus compañeros.

María Fernanda Walker Saldarriaga, nombre completo de la creadora de contenido de 46 años, no ha tenido discusiones, sino que ha aparecido como mediadora cada vez que la paz se pierde en el recinto. Además, le ha dado consejos a los concursantes. Julián Trujillo e Isabella Santiago han creado una fuerte conexión con ella.

En el episodio del 19 de marzo, le llegó el turno a la “intérprete de los extraterrestres” de recibir una visita desde el exterior. Nataly se había reencontrado con Alejandro Estrada, Karen con Neider García, La Segura con Ignacio Baladán, Martha Isabel Bolaños con su mejor amigo, Sandra Muñoz con su hijo, Alfredo Redes con su esposa e hijo, Miguel Melfi con su madre, Ómar con su esposa, así como también Sebastián Gutiérrez con la suya.

Por su parte, Walker pudo saludar a su mamá, Luz Stella, quien desde su ingreso al lugar le pidió que se quedara quieta para que no fuera penalizada. “No te muevas, las emociones, por favor, guárdalas para más tarde. Te vengo a visitar con todo el amor de mi vida, no sabes la emoción que estoy sintiendo en este momento de sentirte ya en mi corazón. Te amo con toda mi alma, así como tú amas a todas estas personas que están aquí contigo. Les estás demostrando tanta grandez, tanta belleza”, comenzó diciendo la mujer antes de ver a los ojos a su hija.

Cuando ya se produjo la reunión, la madre de Mafe se emocionó aún más y con la voz entrecortada, agradeció a la vida por tenerla en su vida. “Ay, Jesús, gracias por darme esta oportunidad tan grande. Gracias, mi corazón linda. Tú eres grandiosa, te amo con toda mi alma. No sabes el premio tan grande que mi Dios me ha dado. No sabes la belleza y la actitud tan linda que has tenido con todos tus compañeros que están en esta casa. No sé qué decirte”, agregó al borde del llanto.

A su vez, Luz también se disculpó por las veces en que fue poco comprensiva con las creencias o con la filosofía de vida de Mafe Walker. “Te pido perdón porque estos días han sido días en los que no nos hemos entendido, pero perdóname. Ya entendí la calidad de ser humano que eres y a lo que viniste a esta Tierra. Viniste a darnos este amor, todo lo que necesite la humanidad, que es entender las cosas sin tanta rabia. Esto es grandioso”, comentó.

Asimismo, le dejó saber a la influencer que no solo ella estaba orgullosa por su participación en el programa, sino toda su familia. “Todos en la casa, tu familia, están felices. Nos has demostrado la hermosura que es el amor. Al país entero le estás enseñando con tu humildad, eres humilde, buena, no le haces daño a nadie, no criticas a nadie, has sido así desde chiquita”, apuntó.

También aprovechó para recordar al hermano fallecido de Mafe. “Qué bendición me ha dado Dios con estos hijos tan hermosos, incluyendo al que se nos fue, que era una luz hermosa en nuestras vidas. Todos te mandan un abrazo. Has querido enfrentarte a esta situación tan difícil. Te amo mucho”, concluyó, dándole un beso a su hija, también a Julián Trujillo y otro a Isabella Santiago, agradeciéndoles por la amistad que le ha dado a ella.