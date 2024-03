Hugo Rodallega se despachó contra Néstor Lorenzo: pidió oportunidades a jugadores del FPC en la Selección

Hugo Rodallega marcó el gol del empate de Independiente Santa Fe contra Deportes Tolima en la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2024 - crédito Colprensa

Hugo Rodallega, el experimentado delantero y actual capitán del Independiente Santa Fe, está atravesando un excelente momento en su carrera, lo cual lo mantiene sumamente satisfecho. Recientemente, el atacante expresó su admiración por las estrategias tácticas del técnico uruguayo Pablo Peirano, así como por su capacidad para transmitir sus ideas de manera clara al equipo.

En cuanto a la selección Colombia, Rodallega comentó sobre la reciente convocatoria del director técnico argentino Néstor Lorenzo para los partidos amistosos contra España y Rumania en Europa. El hecho de que solo dos jugadores pertenecientes a clubes colombianos, Álvaro Montero y Gabriel Fuentes, fueran llamados a la selección, resultó sorprendente para el goleador Independiente Santa Fe.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El atacante hizo referencia a importantes figuras de la Liga BetPlay, como Dayro Moreno, y a su propio desempeño goleador, argumentando que deberían recibir la oportunidad de representar al país. Rodallega también expresó su preocupación por la falta de mayor inclusión de jugadores del fútbol local en la selección nacional, sugiriendo que esta tendencia da la impresión de que la Liga BetPlay es ignorada. Esta situación la calificó de lamentable y preocupante, abogando por un reconocimiento mayor hacia el talento local que compite en la liga colombiana.

Hugo Rodallega vistiendo la nueva indumentaria de entrenamiento de Santa Fe 2024 - crédito @SantaFe

“Dayro Moreno es un tipo de 7 botines de oro en nuestra liga, es histórico. En mi caso, gracias a Dios dónde he ido he marcado goles, ya llevo más de 260 (...) el año pasado no llamaron a Marco Pérez. Tienen que darles la oportunidad (...) Es como si la liga colombiana no existiera. Al único que llaman es un arquero, y hay jugadores que están a nivel de selección. Es lamentable que solo llaman al de afuera, es preocupante”, dijo en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.

Carlos Antonio Vélez critica la convocatoria de Néstor Lorenzo

Desde los directores técnicos, arbitraje e hinchas cayeron en la opinión de Carlos Antonio Vélez, en su programa Palabras Mayores - crédito Carlos Antonio Vélez Página oficial

La selección Colombia se alista para sus próximos desafíos internacionales, enfrentará a España y Rumania en encuentros amistosos el 22 y 26 de marzo respectivamente, como parte de su preparación para la Copa América 2024 que tendrá lugar en Estados Unidos. Lorenzo ha sorprendido con su lista de convocados, incluyendo decisiones que han generado discusión entre expertos y aficionados por la ausencia de figuras como Dayro Moreno, el destacado goleador del Once Caldas.

El plan de Lorenzo para el equipo nacional combina veteranía y talento joven, intentando crear un balance que posicione a Colombia como un contendiente serio en el torneo continental. La exclusión de Moreno, a pesar de su destacada actuación en el fútbol local, se suma a otras elecciones polémicas que han sido criticadas por Carlos Antonio Vélez como la inclusión de David Ospina pese a dudas recientes sobre su estado físico, y la omisión de Kevin Mier, quien ha sobresalido en el Cruz Azul.

“De tú a tú! Entre los dos hay 11 goles de diferencia y para alcanzar a Víctor Aristizabal faltarían 12 y ese es el techo. Felicitaciones para Dayro q como todos los goleadores miran la @FCFSeleccionCol por TV”, escribió el comunicador.

Los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para los partidos contra España y Rumania

Néstor Lorenzo en la sede de entrenamiento de la selección Colombia en Europa - crédito Federación Colombiana de Fútbol