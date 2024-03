Carlos Fernando Galán le respondió a Petro por el metro de Bogotá: “No se cambiarán certezas por incertidumbres”

El alcalde de los bogotanos fue claro y enfático en su posición, señalando que parar el proyecto del Metro de Bogotá, como está acordado, es asumir perdidas millonarias - crédito Johan Largo/Infobae

Tras las declaraciones que emitió el presidente de la República, Gustavo Petro, el domingo 17 de marzo de 2024, en defensa del proyecto metro subterráneo, de manera parcial, desde su primera línea; el alcalde la capital, Carlos Fernando Galán, respondió.

El alcalde de los bogotanos fue claro y enfático en su posición, señalando que parar el proyecto del metro de Bogotá, como está acordado, es asumir pérdidas millonarias, además de incumplirle a los ciudadanos, que por voto popular eligieron la red de movilidad que ya se está construyendo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Porque ahí ya no estamos hablando del sueño de Carlos Sanz Santamaría. El proyecto metro de Bogotá no responde y no puede responder a un sueño mío, de ningún exalcalde de Bogotá. Estamos hablando del sueño de una ciudad, de las ilusiones de ocho millones de bogotanos, que necesitan y merecen un metro, no una línea, ni dos, ni tres; un sistema metro con cinco y seis líneas que ya comenzamos a construir”, precisó Galán.

El alcalde sentó su posición e invitó a Petro que se mire hacia el futuro y no en un proyecto que no salió y que se hubiera hecho distinto. Galán añadió que es necesario trabajar sobre lo que ya está y no seguir atrasando, con datos y/o recomendaciones, que las mimas sociedades en controles políticos han desmentido.

En desarrollo