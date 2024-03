Luisa Fernanda W confesó que quiere ser actriz, pero continúa firme en la música: esta es su nueva canción

Luisa Fernanda W unió su voz a la Itzza Primera para su nueva canción titulada Otro ratico - crédito cortesía prensa Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W conversó con Infobae Colombia, junto a su colega, la artista venezolana Itzza Primera, con quien unió su voz para colaborar el tema musical Otro ratico con el que quiere reiterar que continuará su carrera como cantante.

La creadora digital también habló de sus nuevos proyectos en México, país en el que se radicará en el mes de mayo del 2024 y donde quiere golpear puertas en la actuación, una faceta artística que sueña con explorar. “La verdad es que me imagino protagonizando”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Para la influenciadora paisa, el tema musical es una de sus realizaciones profesionales más importantes en las que trabaja para proyectarse como una artista en todo el sentido de la palabra por eso se prepara a diario para conseguirlo, pues respeta la música y ser cantante es algo que se fijó. “Continúo con mi profesora de técnica vocal, he mejorado bastante. Pocos saben esto, pero Pipe también me ayuda mucho y me da clases en el estudio de la casa, gracias a él he avanzado mucho”.

Luisa Fernanda W revelan a junto a la artista venezolana Itzza Primera secretos de su vida en pareja y el amor - crédito Infobae Colombia

Para la empresaria de la cosmética tanto el apoyo, impulso y motivación que le brinda su esposo, el cantante de música popular, Pipe Bueno ha sido clave en el crecimiento de Luisa Fernanda como artista musical, como esposa, como madre y como mujer. “Enserio que encontrar una pareja que crea en tu talento, en lo que eres como persona y te vale en todos los aspectos de la vida es fundamental para sentirnos en la capacidad de conseguir lo que queremos sin anteponer el matrimonio o la maternidad. Con Pipe he llegado a descubrí cosas en mi voz que jamás imaginé que podía hacer”, aseguró.

En su proceso de mantenerse vigente, Luisa Fernanda aceptó la invitación de la cantante Itzza Primera que le envió la letra de la canción Otro ratico para que la escuchara. “Lo primero, es que Itzza es mi amiga y obvio que quería hacer algo con ella, pero igual en cuanto tuve la compasión en mis manos conecté de inmediato, identifiqué con la canción y entramos a estudio de una. No me lo van a creer, pero la grabamos ese mismo día”, afirmó la creadora de contenido.

Luisa Fernanda W habló de su colaboración junto a la venezolana Itzza Primera - crédito Infobae Colombia

Otro ratico

Según relató Luisa Fernanda W en entrevista con Infobae Colombia, junto a la cantante venezolana Itzza Primera con quien colaboró en este tema musical, esta canción llegó a su vida en un momento en el que se dio cuenta de que el amor no necesariamente tiene que estar conectado al tema de pareja.

Otro ratico es el tema musical con el que Luisa Fernanda W incursiona en el género popular junto a Itzza Primera - crédito Itzza Primera/YouTube

“La letra de esta canción habla de esa oportunidad que estamos buscando para sentirnos amados otro poquito más, sin embargo, fue bonito para mí descubrir que en mi caso que tengo el amor de Pipe, también existen ocasiones en el que necesitamos otro ratico para nosotras mismas como mujeres, así se apara maquillarnos con más calma o escoger nuestro outfit sin afán”, expresó Luisa.

Si bien el ritmo y melodía inicial de la canción, como lo explico Itzza tenía sus bases en el reggae con toques de urbano, se permitieron explorar otros sonidos que llevaron la canción a terminar siendo una especie de tex-mex con matices de banda y algo de popular.

“Sentimos que tanto la letra como nuestras voces se acomodaban muy bien en estos géneros que están abriendo puertas a nivel internacional, así que nos dejamos llevar y dimos el salto, terminó siendo un acierto total”, compartió la cantante y rapera venezolana.

Alejandro Estrada tomó una decisión definitiva tras el acercamiento de su esposa, Nataly Umaña, con Miguel Melfi en el reality, generando revuelo en las redes sociales -crédito @luisafernandaw/Instagram

Por otra parte, alterno a su carrera musical, la creadora de contenido paisa reveló que en su nueva vida en México, donde se radicará por motivos laborales de su esposo, tiene proyectado lanzarse al ruedo como actriz. “Es algo que vengo buscando y que yo sé que pronto vamos a tener sorpresas, espero poder hacer parte de un musical en el que el amor y el drama estén presentes”.

Como creadora de contenido seguirá conectada en sus redes, pues sabe muy bien cómo mantener entretenidos a sus seguidores. “Mi comunidad digital es algo muy importante para mí, afortunadamente tengo la facilidad de adaptarme y puedo trabajar desde donde esté”, aseguró.