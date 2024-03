‘El Negrito’ reveló después de varios meses a la única que no soportó en MasterChef Celebrity

El Negrito W no llegó a la final de MasterChef Celebrity, pero se destacó - crédito cortesía Canal RCN

MasterChef Celebrity se robó gran parte de la atención durante el 2023 en los hogares colombianos. No solo tuvo miles de visualizaciones cada día por los platos que prepararon los participantes, sino por las actitudes de los participantes durante el programa.

Te puede interesar: Mejor amigo de Martha Isabel Bolaños entró a ‘La casa de los famosos’: “Conserva la calma”

Asimismo, hubo amistades y roces que se robaron las miradas de la audiencia en varias ocasiones. Por ejemplo, Martha Isabel Bolaños, actual concursante de La casa de los famosos Colombia, no le cayó bien a muchos de los participantes en la cocina, pero encontró un refugio en el Negrito W.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Picante confesión de Karen Sevillano sobre Martha Isabel Bolaños y ‘Pantera’ en ‘La casa de los famosos Colombia’

El creador de contenido digital en su momento dijo de la actriz que “entre Martha y yo [no hay] nada, ella tiene gustos muy exquisitos, jode mucho, tiene el doble de mi edad. Yo con Martha mejor de lejitos; bacana, chévere, mi amiga, mi hermana, pero ya, hasta ahí”.

Martha Isabel Bolaños y El Negrito compartieron en cada etapa del concurso - crédito RCN

De hecho, el oriundo de Valledupar, Cesar, también tuvo conflictos con el presentador Diego Sáenz. “La anécdota más fuerte, la que siempre voy a recordar, fue la pelea que tuve con Diego, porque el día que salió el capítulo la gente estaba como muy dividida, mucha gente me apoyaba a mí y otras apoyaban a Diego”, siguió diciendo en exclusiva con Infobae Colombia.

Te puede interesar: ‘La casa de los famosos Colombia’: Martha Isabel Bolaños hizo curiosa petición a Dios y terminó en discusión

Sin embargo, su pelea con el bogotano no pasó de un cruce de palabras que después se convirtió en una buena relación de camaradería con el tiempo. Dijo además que “uno siempre va aprendiendo quedar como con ese mal sabor ahí, entonces yo creo que ese momento en que los dos hablamos por fuera de la competencia, para pasar esa página fue buen momento”, y agregó que: “Hoy día somos unidos, yo creo que es una de las personas con las que mejor me llevo después de la competencia”.

Por otro lado, se refirió a otra de las compañeras con las que no se la llevó muy bien. “La rivalidad dentro de la competencia sí existe y siempre va a haber, pero yo soy muy relajado, yo siempre la fastidiaba a ella (Carolina Acevedo), pero siempre desde la burla, yo personalmente nunca me tomé nada en serio, porque es que uno sabe que es un juego y esa es la idea, pues de cierta manera también es pasarla bien, de disfrutarse la experiencia; yo nunca me daba mala vida, de pronto, no sé si Carolina en su momento le daban rayas esos comentarios, pero por fuera competencia quedamos súper bien, somos muy buenos amigos”, expresó a este medio en su momento.

Aunque no se sabía cómo había sido a profundidad su relación con la actriz, reveló en Los 40 más detalles al respecto. “Carolina Acevedo; ella es bien, nosotros parchamos bastante fuera de cámara, pero viendo el programa uno decía: ah, ella decía esto de mí. Yo creo que ella fue la única persona con la que viví algo negativo”, añadió recientemente el influencer cesarense.

La actriz bogotana causó polémica en la quinta temporada de MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN

Asimismo, contó cómo se dio su llegada al concurso. “Es una historia muy curiosa. Me escribieron por WhatsApp... y yo como: ¿de qué pabellón me estarán escribiendo?... Le escribimos a la señora que me mandara algo para confirmar que era de RCN. Yo le mandé la fotocopia de la cédula y después me mandaron el contrato, Ahí yo dije, ah bueno”, recordó ante los micrófonos de la emisora.

Incluso, admitió que su incredulidad no se detuvo en ese momento, sino que siguió hasta que ya vio que se encontraba en un hotel alojado, dispuesto a comenzar con las grabaciones, así que cuando estaba “acostado mirando el techo”, dijo: “Ah, no, sí era”.

Hoy por hoy, Iván Ramiro Córdoba López (nombre de pila del influenciador) está radicado en Bogotá y tiene un restaurante llamado Wurger Real Smash, ubicado en Ciudad Salitre.