Funcionaria pública de Barranquilla atacó a policías que la detuvieron por manejar borracha: “Tu mamá vale mondá”

Un nuevo hecho de altercados entre funcionarios públicos se registró, esta vez en Barranquilla, donde una trabajadora de la Secretaría de Salud de esa ciudad fue detenida por la Policía tras ser sorprendida conduciendo su vehículo en estado de embriaguez.

El hecho sucedió en la madrugada del sábado 10 de marzo en el norte de la ciudad. Un día después se viralizaron en redes sociales las bochornosas imágenes de la mujer y su acompañante salidos de casillas y lanzando improperios contra las autoridades.

Aunque inicialmente se desconocía la identidad de la protagonista del hecho, posteriormente trascendió que su nombre es Mónica Angulo de Avendaño. La mujer se movilizaba por las vías de la ciudad de manera errática y con una llanta dañada, por lo que policías de tránsito decidieron detenerla para saber qué había causado la avería del carro; sin embargo, cuando la mujer fue requerida actuó de manera grosera con los uniformados, que de inmediato se percataron de que estaba en estado de alicoramiento.

El primer altercado quedó grabado en video y se oye cuando un uniformado le pide a la mujer que detenga la marcha del carro y que se bajara porque iba a causar un accidente.

Por su parte, la mujer respondió: “Me vale verga todo lo que hagan ustedes, me vale verga porque ustedes son la Policía y permiten que nos atraquen. A mí me han atracado tres veces en la puerta de mi conjunto, no sea tan hijueputa... A mi esposo lo atracaron en la puerta del SAO (Súper Almacenes Olímpica) de la 93 y casi lo matan. Ustedes son unos hijueputas, coman mierda todos”.

En medio del proceso policial, los uniformados le dijeron que ellos no tenían la culpa de que la hubieran atracado y que esa no era una razón para intratarlos o violar las normas de tránsito.

Al verse expuesta, la mujer se bajó del carro y dijo que ella no estaba conduciendo, que lo había parqueado y que los funcionarios de tránsito habían llegado hasta donde estaba y la habían acusado por algo falso.

Así mismo, se comunicó con alguien por teléfono mientras continuaba atacando a los uniformados, que esposaron al hombre que acompañaba a la mujer en el carro, al parecer, por intentar agredirlos.

Esa escena también fue grabada por un policía, que expuso que la mujer era una funcionaria de la Secretaría de Salud de Barranquilla: “Secretaría de Salud, mira... Él también es funcionario, los dos son funcionarios de la Alcaldía y Gobernación”, dice el policía en la grabación.

Por su parte, Mónica Angulo le respondió: “Colombia vale mondá, tu mamá vale mondá. Tu mamá es funcionaria igual que la mía, yo no soy funcionaria de ninguna mierda”, además, le dijo a la persona con la que hablaba por teléfono: “Esta gente es grosera, estaba parqueada, paqueé el carro para que me hicieran la prueba de alcoholemia y empezaron marica, están grabando porque ellos se valen es de una hijueputa grabación, porque valen es mondá”.

Mientras la mujer hablaba por teléfono, su acompañante, esposado, le dice que guarde silencio porque lo iban a echar del empleo por culpa de ella, además le preguntó a uno de los policías que por qué lo tenían esposado, que él no hizo nada.

Angulo también arremetió contra otro policía que estaba grabando el procedimiento: “Deja de grabarme, malparido gordo”, le dijo mientras intenta arrebatarle el celular. Después se fue en contra de otro policía y expresó con lágrimas en los ojos: “Fer, él va a hacer que me boten, él no puede hacer eso. Marica, mi carro está ahí parqueado. ¿Qué te hice?”. En ese momento, culminó la grabación y ni la Policía, ni la Alcaldía de Barranquilla se pronunciaron al respecto.