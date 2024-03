Por ver un partido, una mujer amarró a su perro afuera del Campín y no atendió al llamado para recogerlo

Una mujer dejó a su perro amarrado a las afueras del Campín por ir a ver un partido. (Crédito: Idrd / @PlataformaALTO / X)

Un indignante caso de maltrato animal ocurrió el sábado 9 de marzo en las inmediaciones del estadio Nemesio Camacho el Campín, donde una mujer por ir a ver el partido Santa Fe contra Fortaleza, que ganó el equipo cardenal dos goles a cero, le pareció que no había problema en dejar a su perro amarrado a una valla de seguridad de acceso al escenario deportivo, mientras ella veía el encuentro futbolístico.

La Plataforma Alto, que busca visibilizar los casos de tratos indignos contra los animales, señaló que por el abandono temporal de ese ser vivo y sintiente, en el interior del recinto hicieron el correspondiente llamado a la propietaria para que recogiera a su mascota, sin embargo, ella solo lo buscó hasta que concluyó el encuentro entre los dos equipos.

“Hay que ser muy irresponsable y cínico como para dejar una cachorrita abandonada a su suerte, amarrada durante horas afuera de un estadio, sólo por irse a ver un partido. Y eso que la llamaron por altavoz varias veces pero se hizo la que no sabía... Ojo a esta denuncia ciudadana @animalesbog (sic)”, publicaron en su cuenta oficial de la red social X junto con el video en que le pone la cara a las autoridades por su indolente acción.

Al parecer, la irresponsable dueña del canino lo dejó con las autoridades por su incapacidad para cuidarlo, respondieron en la Plataforma Alto cuando sus seguidores en la red social preguntaron por la suerte del animal de compañía.

“Lamentablemente nos dicen que sí... claramente la señora no está en capacidad de cuidar a la perrita. Muy poco le importa su integridad @AnimalesBOG (...) Así es. Quién sabe en qué condiciones tendrá a la perrita. No se entiende para que tienen animales de compañía si los van a poner en ese riesgo (sic)”, detallaron.

Otra de las usuarias de X que fue testigo del despreciable momento confirmó que fueron varios los llamados dentro del Campín para que la dueña atendiera a su mascota.

“Esta.. dejó un perrito amarrado fuera del estadio todo el partido, en varias ocasiones llamaron y pidieron que salieran a recoger al pobre animal, aun es cachorra y no fue sino hasta la salida del partido, después de más de dos horas que sale a decir que se lo quiere llevar (sic)”, denunció Regina Falange (@Te_De_Menta).

También desde otra cuenta de hinchas del equipo bogotano rechazaron ese acto de abandono de la mascota e informaron que las autoridades le iniciaron a la mujer un proceso sancionatorio.

“¡NO HAY DERECHO! Una mujer dejó su perrito amarrado en la vallas externas del Campín abandonado y lo recogió a la salida del juego @SantaFe vs @FortalezaCEIF, la Policía le impuso comparendo por maltrato animal (sic)”, trinaron en Santa Fe Al Día (@SantaFe_AlDia).

Caso de maltrato con perro de seguridad en un universidad de Bogotá

El pasado 2 de marzo hubo una ola de indignación por un presunto caso de maltrato animal que ocurrió en la Universidad Piloto de Colombia. En un video que circuló por redes sociales se vio a un guardia de seguridad que, en la terraza, propinaba golpes a un perro que apoya en las labores de vigilancia de la entidad.

El animal luchaba por soltarse del señalado agresor, pero el trabajador lograba sostenerlo con fuerza, levantarlo y guiarlo. En la grabación se escuchó a una joven decir que, presuntamente, lo estaba “ahorcando”, al intentar obligarlo a que obedeciera sus instrucciones. Por aquel entonces, la identidad del empleado era desconocida, pero la grabación de sus actuaciones motivó a varios internautas a rechazar los hechos.

“Esto no puede pasar allí”; “Esto no lo pueden permitir”; “Lástima que el perro no se soltó para que lo mordiera donde más le duele al que lo estuvo maltratando”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los internautas en X, que también exigieron el despido inmediato del trabajador.

En efecto, la institución educativa se pronunció al respecto, asegurando que se habían tomado decisiones “drásticas” por lo sucedido y retirando su posición de rechazo hacia este tipo de casos. Sin embargo, no detalló con exactitud cuáles fueron las medidas por las que optó y los usuarios en redes expresaron su molestia por la carencia de información.

“La Universidad Piloto de Colombia desea expresar su firme oposición y profundo rechazo ante cualquier acto de maltrato animal. Recientemente, tuvimos conocimiento de un lamentable incidente involucrando a personal de la compañía de seguridad contratada por nuestra universidad. En respuesta a este incidente, decidimos tomar medidas drásticas para seguir manteniendo un ambiente seguro, respetuoso y libre de violencia para todos, incluyendo los animales”, precisó la institución en un comunicado.