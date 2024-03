Funcionario de la Alcaldía de Tunja fue denunciado por acoso sexual, esta es la versión de los hechos

Foto de referencia de la Alcaldía de Tunja - crédito @YesicSebastian / X

Uno de los funcionarios de la Alcaldía de Tunja está envuelto en un escándalo por una denuncia hecha ante los micrófonos de Caracol Radio, donde dos mujeres mencionaron que este habría hecho propuestas indecentes a cambio de puestos de trabajo en la Administración municipal.

Rememorando los hechos

Durante el relato, una de las denunciantes mencionó que todo empezó desde el 22 de enero de 2024 cuando el profesor Mikhail Krasnov ya era alcalde de Tunja, ya que ella hizo parte de su campaña política y en ese tiempo se conoció con quien ahora afirma la acosó, para esa fecha decidió pasar su hoja de vida.

“Y me dijeron que llamara a Miguel, que él me iba a colaborar con todo el tema del trabajo y yo lo llamé, él me respondía que no tenía tiempo (...) pero que sí tenía tiempo en las noches, entonces yo obviamente empecé a sospechar”, comentó al medio mencionado.

También recordó que en varias ocasiones la citó en repetidas ocasiones en su lugar de residencia. “Yo le decía que igual eran solo 10 minutos como para hablar del tema del trabajo y él siempre se negaba, que no tenía tiempo, que me esperaba en el apartamento en horas de la noche obviamente con insinuaciones de que había que hacer algo adicional a no solamente mandar la hoja de vida, lo cual me molestó demasiado y no accedí absolutamente a nada”.

Añadió que la llamaba constantemente a altas horas de la noche para que se acercara al apartamento y luego de negarse varias veces decidió dejar las cosas en ese punto “yo ayudé, pero con un propósito de que me escogieran por mi hoja de vida y mi experiencia más no por esas insinuaciones de este muchacho”, dijo.

Una de las cosas que recalcó constantemente la denunciante fue que durante todo el proceso se le mencionó que ‘Miguel’ era el intermediario para el puesto, por lo que si quería el puesto sí o sí debía contactarse con él.

Asimismo, mencionó que durante el proceso no ha tenido contacto con el alcalde para comunicarle lo sucedido, pero afirmó que denunció el caso junto a otra funcionaria de la administración sin que le dieran trascendencia al caso. Por el contrario, le habría anunciado al funcionario sobre el proceso en su contra.

“Cuando yo me comunico con ella, me dice que en cuál fecha fue, entonces yo le di la fecha y me dijo, tú tienes pruebas, yo le dije que tengo las llamadas que me hizo en las noches; entonces ya después fue cuando volví a hablar con Miguel y él me dice que ya le dijeron que lo están denunciando, que le están haciendo acusaciones”.

Finalmente, mencionó que espera que el proceso sí avance y se tomen las correcciones pertinentes, para que no sea un caso más de acoso.

¿Qué hacer en caso de ser víctima o conocer de un abuso o violencia de tipo sexual?

En caso de ser víctima o conocer un delito sexual, debe presentar denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, de manera verbal o escrita.

Por tratarse de violencia sexual, la Fiscalía cuenta con los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (Cainvas), en los cuales podrá realizar la denuncia, recibir asesoría y tratamiento psicológico, social, jurídico y médico-legal.

Así mismo, la fiscalía recibe denuncias en diferentes centros, como: Salas de Atención al Usuario, Unidades de Reacción Inmediata, Centros de Atención a Víctimas y las Casas de Justicia.

Cuando no sea posible acudir directamente a la Fiscalía General, puede dirigirse a la Policía Nacional, comisaría o defensoría de familia, quienes lo orientarán sobre los pasos a seguir:

Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a la atención prioritaria dentro del sector salud, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la consulta, y de la existencia de denuncia penal, razón por la cual pueden acudir inmediatamente a un centro médico u hospital de su municipio, informando el hecho. Allí se le prestará la asistencia médica que sea necesaria, y se informará a la Fiscalía para que realice la investigación pertinente.

Cuando se presente la denuncia, la fiscalía se encargará de la investigación y de llevar ante el juez que tenga el conocimiento del caso, al presunto agresor, para que, en caso de encontrarlo responsable, se le imponga la pena de prisión a que haya lugar, dependiendo del delito cometido.

Recuerde que este trámite no tiene ningún costo y que no necesita de un abogado para el mismo.