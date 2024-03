Melissa Martínez mostró su nuevo cambio de look: “Quedé como Dora la exploradora”

La presentadora Melissa Martínez se hizo un cambio de look - crédito @melissamartineza/Instagram

La periodista deportiva Melissa Martínez sorprendió a sus más de dos millones de seguidores en Instagram al compartir una serie de videos en los que experimenta un radical cambio de apariencia. Específicamente, el 6 de marzo, Martínez se dejó ver en el proceso de cortarse el cabello.

Sin embargo, lo que al principio pareció ser un drástico corte por encima de los hombros, resultó ser un ingenioso engaño en complicidad con su estilista: su larga y cuidada cabellera sigue intacta.

La periodista colombiana realizó una broma con su estilista -crédito @melissamartineza/Instagram

“Ahora sí quedé como Dora, la exploradora, este es el nuevo corte”, expresó inicialmente, para luego revelar que todo fue una simulación y que, en realidad, ella conservaba su característica melena larga. “Mentira, engañando a la gente”, agregó la barranquillera mientras se reía junto a su estilista.

Desde su cuenta de Instagram, la presentadora detalló cómo se sentía con el cabello “en recocha”, comparándose incluso con Dora la Exploradora tras el supuesto corte. Esta broma no solo captó la atención de sus seguidores, sino que también demostró el buen humor y la cercanía que Martínez mantiene con su audiencia.

La presentadora barranquillera se había mostrado con el cabello corto -crédito @melissamartineza/Instagram

Este episodio no solo reflejó la espontaneidad y audacia de la periodista sino que también, según reveló, le permitió contemplar la posibilidad de un cambio real en el futuro. “No se me ve tan mal el cortico, me gustó”, admitió Martínez, abriendo la puerta a futuras transformaciones en su apariencia.

El gesto de la presentadora de compartir abiertamente este juego con sus seguidores subraya la importancia del dialogo con su comunidad. La colombiana, quien se muestra activa diariamente en redes, especialmente en Instagram, aprovecha estas plataformas para compartir detalles de su vida personal y profesional, reforzando así su conexión con quienes la siguen.

Melissa Martínez hizo una broma a sus seguidores con su cabello- crédito @melissamartineza/Instagram

Melissa Martínez se casaría otra vez

Melissa Martínez, la cara conocida del periodismo deportivo en Colombia, generó un gran revuelo en las redes sociales tras compartir un detalle curioso que vivió en dos ceremonias de matrimonio diferentes. Este acontecimiento, que podría considerarse como un presagio de amor para la barranquillera, ha capturado la atención de sus seguidores. A través de su participación como panelista en ESPN y su experiencia en Caracol Radio, Martínez ha mantenido una relación cercana y transparente con su audiencia, compartiendo no solo su profesionalismo sino también aspectos de su vida personal.

La barranquillera reveló haber atrapado el ramo de la novia en dos bodas a las que asistió, lo que popularmente se interpreta como un augurio de matrimonio para quien lo logre. “Parece chiste, pero es anécdota del destino”, comentó la periodista, agregando una chispa de humor a la situación. Melissa Martínez ha vivido momentos de grandes cambios y reflexiones, especialmente tras anunciar su separación del futbolista Matías Mier en 2022, luego de más de cinco años juntos. Desde entonces, la vida amorosa de Martínez ha sido objeto de especulación, aunque ella ha continuado centrándose en su crecimiento personal y profesional.

La periodista deportiva se casaría por segunda vez - crédito Melissa Martínez/Instagram

“Yo pasé por varios momentos. Yo me cerré muchísimo y fue una reducción de mi grupo cercano muy estricta. Yo creo que sí, una de mis socias fue una gran compañía, un gran soporte, pero creo que mi gran ganancia en ese momento fue recuperar mi amistad con mi hermana”, compartió Martínez en una entrevista con el pódcast Vos podés, donde resaltó la importancia de la familia y la amistad en tiempos de adversidad.

Los seguidores de Martínez no han dudado en interpretar estos hechos como señales del destino, preguntándose si la periodista podría estar acercándose a una nueva etapa en su vida amorosa. La periodista ha tomado estos comentarios con diversión y optimismo, dejando abierta la posibilidad a lo que el destino le depare en cuanto al amor.