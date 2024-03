Copa Sudamericana: Alianza FC eliminó al América de Cali, pero no tiene estadio para jugar la fase de grupos

Alianza Petrolera y América de Cali se enfrentaron, en el estadio Metropolitano, por un lugar en la fase de grupos de la Sudamericana 2024 - crédito Colprensa/Jairo Kasssiani

América de Cali enfrenta un periodo crítico tras ser eliminado de la Copa Sudamericana el pasado miércoles en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, por el equipo Alianza Fútbol Club con un resultado de 2-1. Los goles de Alianza fueron obra de Emerson Batalla y Royser Colpa, mientras que Cristian Barrios marcó para el América de Cali en los minutos finales del encuentro. Este revés prolonga la racha sin victorias del equipo vallecaucano a siete juegos, compuesta por cuatro derrotas y tres empates.

Pese a que la clasificación a Alianza le significa más de 900.000 dólares de premio, tendrá que solucionar un problema mayor: definir el estadio donde será local. La Conmebol no aprobó el estadio Armando Maestre Pavajeau debido a que en la visita técnica el gramado no pasó las pruebas que permitan hacer uso del escenario deportivo para partidos internacionales.

El rebote del balón, la humedad del terreno de juego, la cantidad de metros que rueda la pelota, la tracción entre los guayos y el césped, y la altura de la grama son los ítems que se miden para aprobar que en un estadio se pueda desarrollar los compromisos.

Alianza FC jugará por primera vez en la historia un torneo internacional - crédito Colprensa

A esto hay que sumarle la deficiente iluminación del estadio que no cumple los estándares de calidad. Ante América de Cali, Alianza FC hizo de local en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a puerta cerrada, tras la orden del ministerio del Interior y las autoridades locales para evitar enfrentamientos entre integrantes de las barras bravas del Junior FC y de los Diablos Rojos.

“El informe es eminentemente relacionado con el tema de la cancha. El sistema de riego hay que ponerlo más acorde porque ellos encontraron que la humedad en algunos sectores no era la apropiada” expresó Óscar Ferreira, presidente de Alianza FC, luego de recibir la notificación por parte de la Confederación Sudamericana.

El caso del Estadio Armando Maestre Pavajeau ha despertado un amplio debate sobre la gestión y regulación de los estadios en Colombia, especialmente en lo que respecta a cumplir con los reglamentos de licencia de clubes de la Federación Colombiana de Fútbol.

Acolfutpro, representante de los jugadores profesionales, destacó en redes sociales la importancia de priorizar la seguridad de los atletas y cumplir con las normativas estipuladas para los escenarios deportivos. La entidad criticó la falta de acción preventiva a pesar de las evidencias visibles sobre el estado de algunos estadios.

Los estadios donde Alianza FC puede oficiar de local

Estadios: El Campín, Pascual Guerrero, Atanasio Girardot y Metropolitano

Esta es la primera vez que el equipo fundado en Barrancabermeja y trasladado a Valledupar juegue un torneo internacional de Conmebol. Su cupo a la Copa Sudamericana lo consiguió tras terminar en la octava casilla de la tabla de la reclasificación y tras distribuir los cupos a la Copa Conmebol Libertadores, se aseguró participar en la ‘Otra mitad de la gloria’.

No obstante, su mudanza a la capital vallenata de Colombia trajo consigo el problema de no tener un estadio apto para la competencia y se vieron obligados a tocar puertas en otras ciudades para recibir estos partidos. Aparte de Barranquilla, donde finalmente jugó el duelo de la Fase 1, consultaron en Bogotá, sede que tuvo que ser descartada por la altura de la capital colombiana, que sacaría ventaja deportiva ante otros rivales al no ser su sede natural.

El estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira y el estadio Pascual Guerrero de Cali también fueron contemplados; sin embargo, en el primero no hubo acuerdo con el Instituto de Deportes y para el segundo tuvo que ser descartado de inmediato, pues Alianza estaría renunciando a su localía y atentaría contra el espíritu de Fair Play. No obstante, ahora que jugará la fase de grupos es otro de los fuertes competidores para acoger al conjunto vallenato.