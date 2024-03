“Callar detractores” una de las misiones que encargó Petro a Gustavo Bolívar

Consolidar Renta Ciudadana, Renta Joven y generar movilidad social, será la ruta trazada por el nuevo director - crédito Prosperidad Social

En la noche del martes 5 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, llevó a cabo un nuevo consejo de ministros, en el que asistieron también los nuevos integrantes de su gabinete, como fue el caso de Gustavo Bolívar, que ese mismo día fue designado para liderar al Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Al término de la reunión, el exsenador y fiel escudero del jefe de Estado publicó un video en sus redes sociales donde señaló que el mandatario le encomendó varias misiones, donde la que más destacó era la de contrarrestar todas las críticas de los opositores de la actual administración nacional por su nombramiento.

“La más importante: callarle la boca a todos los detractores y no defraudarlos a ustedes que me han apoyado”, expresó el también libretista de telenovelas y seriados.

También le encomendó poner fin a todas las irregularidades que hay al interior de ese organismo estatal que comenzó a dirigir desde este martes.

“El presidente Petro me acaba de juramentar y tomar posesión como director del DPS. Tengo una misión y una responsabilidad muy grande sobre mis hombros . La primera: acabar con la corrupción dentro de esa entidad. Hay mucha”, afirmó mientras recorría los pasillos del Palacio de Nariño.

La otra meta que le impuso el mandatario fue la de lograr que los recursos del Estado lleguen a los más marginados.

“La segunda: hacer que sus impuestos lleguen a los más desfavorecidos de este país, a la gente más jodida. A nuestros abuelitos, a las madres cabeza de hogar, a los jóvenes que no encuentran oportunidades”, señaló en la grabación al estilo Tik Tok.

Finalmente aseguró que el otro objetivo que le impuso Petro era el de que no defraudara a las personas que lo habían apoyado.

“Haré que cuando termine mi misión al frente de esta institución la gente se sienta orgullosa y no tenga una orden de captura por corrupto como mi antecesor. Gracias por todo el apoyo, me dirijo a mi primer consejo de ministros, como buen primíparo que he sido muchas veces”, concluyó el video.

El Gobierno Nacional tiene nuevos funcionarios

Aparte de la posesión oficial de Gustavo Bolívar como director del DPS, el martes el presidente Petro también oficializó a Luz Cristina López Trejo como la nueva ministra de Deporte, y a Paula Robledo Silva, como la nueva directora general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En el evento, al que asistieron senadores, ministros y familiares de los recién posesionados, el presidente Petro aprovechó para explicar las razones por las cuales se realizaron estos cambios en su administración.

“El Gobierno es como un fluido, no todo se adapta, no todo funciona bien y a veces hay como una especia de rocas que caen, que detienen el fluido, que es el poder mismo, el poder tiene la virtud, o más bien la ‘contravirtud’, de hacerle daño al ser humano, en la historia ha sido así, con ese poder se pueden hacer transformaciones, revoluciones, pero él también puede hacer mucho daño”, destacó Petro en su intervención.

Acto seguido, el presidente aseguró que desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se debían revisar las leyes que existían en el país y que estaban consignadas en la Constitución, puesto que el desconocimiento de este tipo de normas podía afectar los decretos que se expidieran desde el Gobierno Nacional.

“(Dan) el primer aviso, la primera alerta que siempre se tiene cuando de normas se trata, tiene que oscultar el pasado de esas normas, su correspondencia con la Constitución y con las leyes vigentes y lograr que no se falle, que no haya equivocación al máximo posible porque varios decretos del Gobierno se han caído, no necesariamente porque fuesen inconstitucionales”, concluyó.