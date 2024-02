Joven fue víctima de paseo millonario al tomar un taxi en Bogotá

Joven que tomó un taxi en la Zona T en Bogotá fue víctima de un paseo millonario - crédito Colprensa

En nuevo un preocupante episodio de inseguridad se presentó en Bogotá, pero esta vez bajo la modalidad conocida como paseo millonario. El robo dejó a un joven sin más de 22 millones de pesos, después de que la víctima abordara un taxi en la Zona T de la capital del país cerca de las 2 de la mañana, sin imaginar que se convertiría en el centro de una aterradora experiencia de secuestro express y robo.

“Me di cuenta que cogió otro camino que no debía y venía otro taxi atras, entonces, el muchacho paró en seco y se subieron dos individuos a amenazarme”, expresó la angustiada víctima en una entrevista para City Noticias. El joven fue amenazado con armas blancas por dos hombres que se sumaron al taxista desviando el curso original. “Uno me puso el arma en el cuello y otro me tenía un cuchillo en el estomago. Me decían que me quedara quieto porque si no me iba a hacer daño y me ‘iban a joder’”.

La víctima de la modalidad de robo que incluye un secuestro express le hurtaron 22 millones de pesos - crédito @CityNoticiasTv/Instagram

Durante aproximadamente cinco horas, los delincuentes realizaron transacciones bancarias extrayendo la suma de dinero de un crédito recientemente aprobado. La odisea culminó cuando lo abandonaron en un barrio de la localidad de Kennedy.

“Al que estaba a mi izquierda dijo que no me hiciera nada porque me necesitaban para retirar el dinero y así estuvimos en un sitio parqueados como una hora, ellos conversaban mucho por audios como de WhatsApp y de Messenger”, relató el joven para el medio.

El afectado acudió a una estación de policía para reportar el crimen, sin embargo, no quedó satisfecho con la atención recibida, sólo le proporcionaron un teléfono celular para que pudiese contactar a su familia y orientarlo sobre cómo regresar a su casa.

“Yo llegué a contarle lo sucedido a los policías y no hicieron mucho, ni siquiera me revisaron, solo me dijeron: ‘uy grave la cosa’ y uno de ellos me prestó su celular para que llamara a mi casa, otro me dijo: ‘allá queda la Avenida Primera de mayo vaya y coja un taxi’”, contó la víctima.

Asimismo, al contactar a la entidad bancaria para reportar el fraude, fue informado de que no se harían responsables por el hurto de los fondos: “En la investigación identificamos que para la fecha en que se realizaron las transacciones, no se evidenciaron errores operativos o humanos, que comprometieran la seguridad de tu información o de tus productos financieros”, expresa un comunicado de la entidad publicado en el medio.

“A mi me parece que si no fuera por el anuncio que aparecía no hubiéramos llegado a esto, es un crédito de 22 millones de pesos que se convierten en casi 45 millones de pesos porque lo tengo que pagar a 60 meses”, añadió el joven para City Noticias.

Este nuevo hecho de delincuencia se suma al creciente problema de seguridad que enfrenta la ciudad, situación que ha llenado de preocupación a los ciudadanos. Los casos de inseguridad en Bogotá han alcanzado picos alarmantes, con reportes de hurtos a mano armada, homicidios e intimidaciones.

La respuesta de la administración frente a estos crímenes es crucial para recuperar la sensación de seguridad entre los ciudadanos. “No vamos a descansar hasta que esta ciudad realmente camine segura. Es una promesa que vamos a cumplir (...) Yo tenía clarísimo desde el primer momento que ese era el principal problema, que vamos a enfrentar en la ciudad la seguridad; por eso desde el primer momento iniciamos la implementación de una nueva estrategia operativa que cambió muchas cosas en Bogotá. Cosas que tienen que ver con la forma como opera la policía, los cuadrantes, temas de grupos de Reacción Inmediata”, escribió en las redes sociales el mandatario mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.