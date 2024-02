Juan Carlos Osorio y su provocación a los hinchas del Coritiba que es tendencia en redes

El entrenador colombiano tuvo un cruce con los hinchas de Coritiba - crédito @_CAPTT/X

En un reciente enfrentamiento entre el Coritiba y el Athletico Paranaense, correspondiente a la jornada 10 del Campeonato Paranaense, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio se convirtió en centro de atención no solo por su rol estratégico en el empate 1-1, también por su singular manera de responder a las provocaciones de los aficionados adversarios.

En un momento cargado de tensión, Osorio optó por enviar besos hacia los seguidores del equipo rival, una acción que rápidamente se esparció a través de las redes sociales en Brasil, generando diversas reacciones.

Los besitos de Juan Carlos Osorio a la tribuna del Coritiba

El entrenador colombiano respondió a las provocaciones de la afición local - crédito @_CAPTT/X

El incidente, ocurrido durante el clásico entre ambos equipos, llamó la atención no solo por el gesto inusual del risaraldense, también por el trasfondo de animadversión que suele caracterizar este tipo de encuentros.

Los derbis, conocidos por elevar las pasiones tanto dentro como fuera del campo, encontraron en este episodio un momento particularmente notable. Más allá del marcador final, fue la interacción del técnico colombiano con la hinchada local lo que acaparó los titulares, demostrando cómo el fútbol, en ocasiones, trasciende lo puramente deportivo para adentrarse en el terreno de lo personal y lo emocional.

A lo largo del partido, el comportamiento de los aficionados y la respuesta de Osorio reflejaron la intensidad y pasión que acompañan al balompié sudamericano, destacando la capacidad del deporte para evocar emociones fuertes en jugadores, técnicos, y seguidores por igual.

Este intercambio entre Osorio y los seguidores del Coritiba viene a sumarse a la lista de momentos memorables en la historia reciente del fútbol brasileño, recordando a los aficionados y a los actores del deporte sobre la importancia de la deportividad y el respeto mutuo.

Durante la rueda de prensa posterior al juego ente Athletico Paranaens y Coritiba que terminó igualado a un tanto, el ex Atlético Nacional habló de la situación puntual que se presentó sobre los 35 minutos del primer tiempo en el Estadio Couto Pereira.

“Yo no lo provoqué. Por lo contrario. Algunos me ofendieron e insultaron, entonces respondí. Estoy seguro de que si me lo encontrara en la calle no haría eso, entonces ¿por qué tiene que ser así aquí? ¿Puedes decirlo todo, insulto? El fútbol brasileño tiene que ocuparse de esto. No soy yo. Estoy de paso, puedo salir mañana”.

Por esta acción, el estratega, de 62 años, vio la tarjeta amarilla, acto que fue aplaudido fervientemente por los aficionados del Coritiba.

¿Cómo le ha ido a Juan Carlos Osorio dirigiendo al Athletico Paranaens?

Juan Carlos Osorio se mantiene invicto con el Paranaense - crédito Atlético Paranaense

Desde que asumió las riendas del Rubro-Negro, el risaraldense ha dirigido un total de ocho partidos con saldo de cinco victorias y tres empates.

A pesar de estar invicto con el Paranaense, en Brasil ya hay cuestionamientos a la forma de trabajo de Juan Carlos Osorio, que fue autocrítico con la presentación de sus dirigidos ante Coritiba.

“Me pongo muy triste. Esto no puede ser un reflejo del fútbol brasileño, muy mal, muy pobre, muy débil… Estoy muy triste por la afición del Paranaense, esto no representa al fútbol brasileño. Calidad, pase, respiración con balón, control. El partido de hoy fue triste”.

Y agregó: “Para mi equipo es imposible jugar un buen fútbol sin intercambiar 10, 15 pases en campo contrario. Imposible, feo, débil. Tenemos que trabajar y entrenar todos los días. Enfatizar y convencerlos de la idea. Como Brasil en el 82, Toninho Cerezo, Falcão, Júnior. Pasar, controlar. Muy pobre y triste. Asumo toda la responsabilidad”.

Por la jornada 11 del Campeonato Paranaense, la escuadra de Osorio recibirá la visita del São-Joseense. El duelo está programado para el domingo 25 de febrero a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana).