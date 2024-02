Valentina Lizcano reveló con cuál actor tuvo malas experiencias al besarse por su mal aliento: “Yo contengo el aire”

Valentina Lizcano reveló la razón por la que decidió cambiarse el nombre - crédito @valelizcano/Instagram

Valentina Lizcano reveló detalles de las experiencias no tan agradables que ha tenido en el mundo de la actuación. En conversación con Los 40, reveló que en algunas escenas en que las que tenía que besarse con un actor, pasaba momentos incómodos por el mal aliento que al parecer tenía su pareja de grabación.

“Hay un actor con el que repetí muchas producciones, en algún momento fue un gran amigo. Me acuerdo en la última producción que hicimos en Dulce amor, peleábamos un montón por el café”, empezó a explicar la actriz, añadiendo que esa bebida suele ser muy apetecida en periodos de rodaje extensos.

Sin embargo, después del café, el actor olvidaba comer una menta para mejorar el aliento y reducir o eliminar el olor que produce la bebida. “Debo decir, en defensa de él, que no me la está pidiendo, que a mí también me pasaba; que, a veces, se me olvidaba, después del cafecito, que ya venía la escena de beso”, añadió.

Sin embargo, no resultaba siendo un problema muy grave. Cuando alguno de los dos recordaba, en medio de la escena, que no había tomado un “halls” para el aliento, avisaba al otro y se tomaban medidas. “Nosotros sí nos mirábamos a los ojos muy honestamente y: “ay, marica, se me olvidó comerme una mentica, lo siento””, narró Lizcano a Los 40. Entonces, el compañero de grabación respondía: “Bueno, hágale, yo contengo el aire”.

El actor con el que tuvo el inconveniente es Jimmy Vásquez, reconocido por su trabajo en producciones como Las Muñecas de la Mafia 2; Nuevo rico, nuevo pobre; El cartel; Aquí no hay quien viva; Dulce Amor; Escobar, el patrón del mal; entre otras.

El actor Jimmy Vásquez pasó momentos incómodos con Valentina Lizcano por tomar café y olvidar comer una menta después, para las escenas de besos - crédito @jimmyvasquezart/Instagram

“Yo sí le he chupado trompa a ese man. En algún momento yo le dije: “¿Por qué siempre me toca con vos?, ¿cuándo me tocará con un bonito?”, añadió la actriz, entre risas.

Un mal comentario que terminó siendo falso

En otro momento de la entrevista, preguntaron por algún mal comentario que haya encontrado en Internet, en el que haya una mala referencia de ella. Relató que, recientemente, su hijo estaba buscando una foto en la que apareciera junto con su madre, por una tarea que le dejaron. Entonces, se encontró con una publicación en la que se les veía juntos, pero también con una expareja de la actriz. La fotografía estaba acompañada de la siguiente descripción: “Valentina Lizcano abandona a su hijo por su nuevo novio”.

La también presentadora reveló cómo se sintió cuando su hijo le pidió explicaciones al respecto: “Obviamente, él lo tuvo que leer, además, con sus compañeritos encima. Eso me dolió mucho, y me senté, y le dije: “No hijo, no. Claramente, no fue así; tan no fue así, que yo no me casé con ese personaje y jamás nunca nadie va a estar por encima de mis hijos”, detalló.

¿Se cambió el nombre?

Valentina Lizcano recordó un mal comentario en internet sobre ella que su hijo encontró y que también lo involucraba - crédito @valelizcano/Instagram

Finalmente, confesó que el nombre con el que es conocida en el mundo de la actuación en realidad no fue el primero; sino Madeline Johana, el cual se cambió después de cumplir la mayoría de edad. “Pues, es un nombre artístico con el que me regaña mi mamá, el que usa mi marido en la intimidad, el que gritan mis hijos cuando necesitan a la mamá, cuando ya el “80 veces mamá no funcionó””, dijo en la entrevista con el medio citado.

Esta decisión la tomó una etapa de su vida en la que estaba afrontando algunas inseguridades y, además, en ese entonces, tuvo un novio al que no le gustaba su nombre, porque lo consideraba muy “maluco”. Incluso, aseguró que nunca la llamarían de ninguna parte porque su pronunciación era compleja.

“Desde los 19 años, se me conoce en el bajo mundo como Valentina Lizcano. Además, soy más difícil de hackear”, concluyó.