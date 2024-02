Disidencias de las Farc habría asesinado a una pareja que se negó a detenerse en un retén en La Plata, Huila

Las víctimas fueron identificadas como Rubén Darío Castro y Adela Chirlo Pardo - crédito Europa Press, @ernestomaciast/X

La violencia continúa apoderándose de múltiples regiones del territorio nacional. En hechos registrados en la tarde del sábado 17 de febrero de 2024, una pareja de esposos fue asesinada cuando se movilizaba por una carretera del Huila.

Aproximadamente, sobre las 6:00 p. m., las víctimas se transportaban en una motocicleta cuando se toparon con un retén ilegal que habían impuesto miembros de las disidencias de las Farc en la vía que comunica a La Plata con Inzá, Cauca.

Al percatarse de que la pareja se aproximaba al punto, ubicado en la vereda Getzén, los criminales ordenaron al conductor detenerse. Sin embargo, este hizo caso omiso y continuó su trayecto.

Así las cosas, tras “desobedecer” la orden de los delincuentes, los miembros del grupo armado presentes en la zona habrían abierto fuego indiscriminadamente contra Rubén Darío Castro, de 61 años, y su esposa Adela Chirlo Pardo, de 53, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.

Según indicaron las autoridades, las víctimas eran reconocidos comerciantes de la región, que también habrían tenido vínculos con la ganadería. No obstante, según indicó El Tiempo, Castro contaba con ocho denuncias en su contra por delitos tales como falso testimonio, acto sexual violento, acceso carnal violento, homicidio, receptación, abuso de confianza, amenazas y lesiones personales.

Rubén Darío Castro y Adela Chirlo Pardo perdieron la vida en el lugar de los hechos - crédito @ValenciaGermanC/X

Por su parte, Chirlo Pardo registraba una acusación por estafa en calidad de indiciada. Tras conocerse los hechos, las autoridades locales llevaron a cabo un consejo de seguridad en la zona y el secretario de Gobierno del Huila, Edgar Lara, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al Gobierno nacional.

“Esperamos que las investigaciones nos den datos certeros. Creemos que este tipo de hechos tienen que impactar la mesa en la que se trabaja el proceso de paz. Nuestro señor gobernador, desde la secretaría de Gobierno, articula las acciones que permitan una respuesta y apoyo del Gobierno nacional, para que los huilenses podamos estar más seguros”.

Cabe resaltar que en esa región del país hacen presencia los frentes Ismael Ruiz y Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, razón por la que estos grupos serían los principales sospechosos de haber cometido dicho crimen.

Disidencias de las Farc habían impuesto “Manual de Convivencia” para habitantes de La Plata, Huila

Es válido anotar además que el 2 de diciembre de 2023 se hizo viral una grabación, que dio a conocer el periodista Steph Bates a través de redes sociales, en la que miembros de las disidencias de las Farc imponían “medidas” a los habitantes de La Plata, Huila.

La periodista Steph Bates publicó este audio en X, que circula entre la comunidad de las veredas Los Cauchos, San Miguel y Santa Marta de La Plata Huila - crédito @StephBatesPress/X

De hecho, los criminales enfatizaron en que incumplir con dichos lineamientos podría significar multas de entre dos y diez millones de pesos.

“Bueno presidente, le dice a la comunidad, esto es para las comunidades mejor dicho, todos los que no tienen pozos sépticos, que no tienen adónde botar todas esas aguas sucias tiene una multa de dos millones de, por daños al ambiente, los galpones de pollos que están cerca de las casas también tienen que quitar esos galpones y hacerlas en otro lado, donde no haga daño a la gente, porque hay mucha gente que es de tercera edad y eso le perjudica mucho, entonces también tiene multa, entonces para que me la haga saber a las comunidades, hágame el grande favor”, dice uno de los audios.

Así mismo, en redes sociales trascendió un video en el que los miembros del grupo armado citaron a la población para dar a conocer sus “reglas” en un evento que se llevó a cabo en el polideportivo de la vereda Santa Marta y que contó con la presencia de los habitantes de municipios tales como La Plata, La Argentina y Oporapa.