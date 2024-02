Nairo Quintana recibió duro golpe de una estrella del ciclismo tras el Tour Colombia

Nairo Quintana finalizó en la posición 21 a 8:37 minutos de Rodrigo Contreras, el campeón del Tour Colombia 2024 - crédito Movistar Team

Nairo Quintana regresó a la actividad profesional con el Movistar en el Tour Colombia 2024, pero sin brillar como todos los aficionados esperaban porque no peleó ninguna de las seis etapas entre Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, al punto que terminó en la casilla 21, a 8:37 minutos del campeón Rodrigo Contreras.

Te puede interesar: Tour Colombia 2.1 2024: Rodrigo Contreras se coronó campeón

Sumado a ese pésimo inicio de temporada de Nairo, una de las figuras del ciclismo mundial lanzó un duro comentario contra el boyacense, que dejó muchas dudas sobre si estará en condiciones óptimas para las grandes vueltas como el Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Tour Colombia 2024: Richard Carapaz se llevó la etapa reina en el Alto del Vino

Cabe destacar que el pedalista del Movistar no podrá disputar la competencia O Gran Camiño en España, debido a que dio positivo para COVID-19 al terminar en Tour Colombia y deberá tomar reposo en el país, retrasando su preparación en territorio europeo.

¿Qué le dijeron a Nairo?

El Tour Colombia contó con varias figuras del ciclismo mundial que pelearon hasta el último día por el título, empezando por el británico Mark Cavendish que se llevó la cuarta etapa en Zipaquirá, lo mismo que Fernando Gaviria que ganó la primera fracción del certamen.

Te puede interesar: Egan Bernal y Rigoberto Urán dieron tremendo salto en el ranking UCI: subieron más de veinte puestos

Otra estrella en territorio colombiano fue Richard Carapaz, el pedalista del Education Easypost que abrió la polémica por un comentario que hizo sobre la situación de Nairo Quintana en la carrera, señalando a Marca que “lo de Nairo no sé, sin comentarios”.

El ecuatoriano Richard Carapaz, de EF Education Easypost, no quiso referirse a la condición de Nairo Quintana - crédito Carlos Ortega/EFE

Esa declaración se dio al momento en que el ecuatoriano le preguntaron sobre el boyacense y Egan Bernal, su excompañero en el Ineos Grenadiers que corrió el Tour Colombia representando a la selección Tricolor de ciclismo y destacó su mejoría.

“Egan ha recuperado muy bien. Se le ha visto en buena forma y es positivo. Estuve en el accidente y vi cómo fue. Estuve en esos momentos y fue muy duro. Verle, ahora así me alegra mucho. Vuelve a ser ciclista y eso le debe hacer sentirse muy bien”, afirmó el campeón olímpico.

“Estoy jodido”

Una de las razones para que Nairo Quintana no brillara en el Tour Colombia, como todos lo esperaban, era porque no se encontraba en su mejor condición física, así lo reveló el mismo pedalista al finalizar la carrera porque dio positivo para COVID-19.

“No he podido salir a entrenar. Terminé el Tour Colombia muy enfermo. Desde días anteriores ya me sentía bastante mal, había cogido una gripe. Cuando regresé a casa me relajé, me hice la prueba del covid y salió positivo. Me dio fuerte, he estado con muchos síntomas”, afirmó en redes sociales.

El ciclista colombiano tuvo los síntomas durante el Tour Colombia, lo que afectó su rendimiento - crédito @nairoquinco/Instagram

Por esa razón, Nairo confirmó que se recuperará en Colombia por unos días: “El regreso a Europa se retrasa un poco hasta que se me vaya el coronavirus y la carrera de O Gran Camiño no la puedo hacer, así que pronto les comunicaremos qué otras carreras haré”.

En una grabación del Movistar Team, el boyacense reveló que “no me siento bien, estoy jodido y es eso. Independientemente, lo que haya corrido o no haya corrido, tenía que estar ahí porque sé que tengo los números y estoy bien. Me duele todo, menos las patas”.

¿Está para las grandes vueltas?

En el momento que el Movistar confirmó la contratación de Nairo Quintana, uno de los objetivos del equipo con el colombiano es que colabore con su experiencia para el Giro de Italia y la Vuelta a España, dos de las competencias que ganó en años anteriores.

Sin embargo, la presentación en Tour Colombia dejó dudas sobre si llegará al nivel con el que peleó las grandes vueltas, sobre todo porque la escuadra española quiere recobrar el prestigio, así que el tiempo dirá si fue una buena decisión de los ibéricos su regreso.