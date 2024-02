María Fernanda Carrascal estaría pensando en renunciar a su licencia de maternidad

La congresista, que es la coordinadora ponente de la reforma laboral en del Gobierno Petro, está estudiando si renunciar, o no, a su licencia de maternidad - crédito Colprensa

La representante a la Cámara por Bogotá María Fernanda Carrascal sorprendió a la opinión pública, el 14 de febrero de 2024, al dar a conocer que está embarazada de una niña y que, en algún momento, llegó a considerar abortar.

Te puede interesar: María Fernanda Carrascal reveló que está embarazada y pensó en abortar: “Estaba muy afectada”

La revelación la hizo en el espacio de entrevistas de la periodista Eva Rey en YouTube, Desnúdate con Eva, allí también dijo que está considerando renunciar a la licencia de maternidad de 18 semanas, que establece la ley colombiana.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Así recordó Verónica Orozco a su exesposo, Martín De Francisco

¿La razón? No quiere dejar su curul en la Cámara de Representantes en medio de las discusiones sobre la reforma laboral, de la que es coordinadora ponente, ya que, por ley, al tomar la licencia, será reemplazada por el siguiente en la lista que el Pacto Histórico presentó en las elecciones legislativas de 2022, que tendrá la potestad de modificar, a su antojo, la Unidad de Trabajo Legislativo de Carrascal, algo que tampoco le gusta mucho a la representante.

La representante también teme que, si deja su curul, quien llegue a reemplazarla podría votar en contra de las reformas del Gobierno, de las que Carrascal ha sido una de las principales defensoras e impulsoras: “En las 18 semanas que me tomaría, se congela mi equipo y entra otra persona a suplirme. El que llega puede votar distinto y acabar el trabajo que yo he venido haciendo. No hay una mujer en el Pacto Histórico que tenga la agenda ni las banderas que yo llevo”.

Te puede interesar: Qué tan preparados están los congresistas en el país: algunos no tienen pregrado y otros no han confirmado secundaria

También advirtió que, aunque no es una decisión tomada y que lo hará cuando llegue el momento, sin importar la opción por la que se decante su “hija no estará desamparada y seguiré trabajando. Nos costó llegar a la política y no es justo que resultemos castigadas”.

La representante pensó en abortar: “Estaba muy afectada”

La congresista del Pacto Histórico pasa por su cuarto mes de gestación y pensó en abortar - crédito @deconeva/Instagram

La representante también reveló que tardó, más o menos, una semana en contarle a su pareja que está embarazada, y que cuando lo hizo él estaba de viaje y que duró unos dos meses decidir si abortaba, o no.

“Me enteré acá con una amiga muy cercana, una de mis mejores amigas, le conté la situación y, más o menos, duré dos meses en esos ires y venires de qué iba a hacer, si definitivamente iba a tenerla, o no la iba a tener. Bueno, en ese momento no sabía que era niña, tenía un presentimiento muy grande”

Sobre el género de su hija, la representante dijo: “Estoy muy encantada de poderle, no solamente, educar en el feminismo, sino de poderla llevar en este tránsito de las maternidades deseadas. Ella, en algún momento, sabrá que también es una opción para ella optar por ser madre o no”.

Luego dijo que “una semana pensaba qué hacer y qué no hacer … Estaba en un encontrón de emociones” y que su pareja, al regresar a Colombia, le dijo: “«yo estoy aquí». Para mí no hay posibilidad de que abortes, pero entiendo con qué mujer estoy; si para ti hay posibilidad de hacerlo, te voy a acompañar, pero no sé si soy capaz de entrar a la clínica para que abortes’, pero desde ahí me sigue acompañando”.

Luego dijo que, cuando discutió con su pareja la posibilidad de terminar el embarazo, él le dijo que la acompañaría en el proceso, aunque no estuviera muy de acuerdo, pues, es ya padre y para él “el aborto nunca fue una opción”, pero que iba a respetar la decisión que tomara.