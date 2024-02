Italiano comparó la delincuencia en Colombia con la de Europa: “Barcelona es una guardería”

Zazza el italiano comparó la inseguridad de Barcelona con la de Latinoamérica - crédito Zazza el italiano / YouTube

Además de facilitar la comunicación respecto a las distancias, en la actualidad es posible conocer varios lugares del mundo a través de Internet y redes sociales. De esta forma, múltiples creadores de contenido se han hecho conocidos por hacer videos sobre su visita a varios destinos turísticos.

Uno de ellos es Zazza el italiano, un youtuber de 31 años que se dedica a visitar lugares peligrosos, ya que, a diferencia de otros creadores de contenido, busca los espacios con más delincuencia de cada país, lo que lo ha hecho sumar más de 1.2 millones de suscriptores en la actualidad.

En diciembre, el nacido en Venecia (Italia), pero radicado en Barcelona (España), visitó varias ciudades de Colombia. Durante un mes, el youtuber convivió con bandas delincuenciales, barras bravas y estuvo en algunas zonas rojas del país, lo que le dejo varias enseñanzas, ya que en un pódcast Zazza utilizó una expresión colombiana para argumentar cómo no ser robado en un sitio peligroso.

En Sin miedo al éxito, el italiano afirmó que lo primordial para evitar ser víctima de los ladrones es “no dar papaya”, expresión colombiana que significa no dar la oportunidad, por descuido, credulidad o vulnerabilidad, para que alguien saque ventaja o se aproveche.

“Como dicen en Colombia: no dar papaya, no enseñar nada de brillo; esta pulsera la compre en Barceloneta por 7 euros, no cuesta nada, pero si voy a un barrio me la quito, porque la persona no sabe si cuesta 7 euros, 70 o 70.000. Estaba en Argentina con una persona y tenía que ir a un barrio medio malo y me dice “este collar no vale nada”, da igual tío, brilla”, afirmó el creador de contenido.

Zazza el italiano afirmó que no se debe "dar papaya" - crédito SMAE/TikTok

Sumado a esto, el youtuber recordó que cuando inició a crear contenido en Europa, múltiples usuarios le pidieron visitar Latinoamérica para que conociera lugares peligrosos, lo que el italiano comprobó tras estar en países como Colombia, Argentina o Chile.

“Cuando empecé la gente me decía “vete a Latam que Barcelona es una guardería”... y yo ‘sí, bueno, ya veremos’. Pues sí, Barcelona es una guardería. Es verdad, tío”, afirmó el italiano.

Haciendo énfasis en este aspecto, el creador de contenido reveló detalles de su visita a Colombia, asegurando que en los sitios peligrosos le habían contado que había espacios en los que la policía no ingresaba porque el control era de las bandas delincuenciales.

“Tío, lo hubieses vivido en el Bronx de Medellín, cuatro con machete cerrando una calle y no pasa la policía, en esa zona cuando muere alguien pillan el cuerpo y lo tienen que dejar afuera de la calle porque ahí no entra la policía... Es control total, es un nivel exagerado”, afirmó Zazza.

Zazza el italiano afirmó que Colombia es más peligroso que Barcelona - crédito SMAE/TikTok

Durante su paso por Colombia, uno de los videos más destacados fue cuando el europeo visitó la comuna 15 de Santiago de Cali, denominado como el lugar más peligroso de la capital del Valle del Cauca.

Dentro de los grupos que entrevistó el italiano, gran parte de ellos se sentía orgulloso de su estadía en esta comuna; los ciudadanos recordaron algunas anécdotas en las que lograron hacer que la policía huyera de ellos.

“Aquí en Colombia, si usted no nació para matar, nació para que lo maten, uno no siente nada. Después del primero le toca seguir”, afirmó una de las personas entrevistadas por el italiano.

El europeo pasó por diferentes cuadras que funcionan como fronteras invisibles, allí, un grupo de jóvenes mostró cómo es un entrenamiento de pelea, con la que se pueden adaptar a lo que será un posible enfrentamiento con cuchillo frente a sus enemigos.