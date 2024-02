Influencer Lgtbi fue apuñalada en Cartagena: niega que haya sido por lanzarle un piropo a un hombre

En video quedó registrada la riña de la creadora de contenido - crédito Noti Malambo

En la noche del lunes 29 de enero se registró una riña en la parte externa de una discoteca ubicada en el barrio El Pozón, de Cartagena, en la que estuvo involucrada la creadora de contenido Nieve Gerecnarys Holwaker, conocida en redes sociales como la Icho y sus dichos, una integrante de la población Lgtbi.

Te puede interesar: ¿Manuela Gómez embarazada? La modelo dio sugerentes declaraciones: “Sí o sí debo vivir cerca a un hospital”

Varios videos difundidos por diferentes plataformas digitales dan cuenta de cómo la Icho se enfrascó en una pelea con un grupo de jóvenes y en medio del altercado algunos de ellos la apuñalaron y le pegaron con botellas en la cabeza.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Saruma “era el cacho” cuando se juntó con Andrea Valdiri, señaló un influencer

Las imágenes también dan cuenta de que un policía tuvo que intervenir para frenar el altercado y que la influenciadora se desmayó, por lo que se especuló que había muerto tras el ataque; sin embargo, luego de dos días internada en urgencias, la creadora de contenido recibió el alta médica y desmintió todos los rumores.

Según varios medios de comunicación regionales, la riña inició luego de que la joven influenciadora le lanzara piropos a un hombre que estaba en la discoteca, pero la afectada desmintió la situación y reveló que la pelea se dio a causa de un altercado que tuvo tiempo atrás con uno de los agresores.

La creadora de contenido cartagenera Nieve Gerecnarys Holwaker, la Icho, fue apuñalada - crédito redes sociales Facebook

“No tienen qué poner, que porque yo sea de pronto de la comunidad (Lgtbi), vengan a decir: ‘Es que él, seguramente, sí lo está enamorando‘, porque eso es absolutamente mentira, tú estás claro que para gustos los colores y esos no son mis gustos”, dijo Nieve Gerecnarys Holwaker en un video difundido por un familiar a través de redes sociales.

Te puede interesar: La Segura fue criticada por alzar la voz: su actitud podría perjudicarla en “La casa de los famosos”

En diálogo con otro creador de contenido, la Icho indicó que en total fueron cinco personas las que la atacaron y que ella sabía quiénes eran porque eran del mismo barrio donde vivía.

Según el relato de la creadora de contenido indicó que la situación se presentó cuando ella se disponía a comprar una cerveza y uno de los jóvenes que la agredió le metió el pie para que se cayera.

La Icho aclaró lo sucedido - crédito Jhon Sosa / Instagram

“Lo que ocurrió fue el lunes, estábamos en una discoteca que se llama Zona Rosa, había cinco muchachos que son conocidos porque son de aquí del barrio. Iba a comprar una cerveza cuando uno de los muchachos me metió el pie para que me cayera, pero son problemas que ya vienen de redes sociales porque uno de ellos es hermano de un creador de contenido”, aseveró en diálogo con El vacilón del humor.

La Icho dijo que ignoró la situación, siguió con su rumbo y se subió a la tarima porque estaba en concierto un picó (equipos de sonido controlados por un dj que reproduce música champeta y de otros géneros) que la invitó a que tomara el micrófono y contara los dichos que la hicieron famosa en redes sociales.

Terminado el evento, la creadora de contenido salió de la discoteca a comer algo y ahí fue increpada por los agresores e inició una confrontación que pasó de as agresiones verbales a las físicas.

LA creadora de contenido dio a conocer que solo un policía la ayudó - crédito Jhon Sosa / Instagram

“Cuando yo tengo al muchacho abajo (dándole golpes) uno de los otros cuatro me pegó un botellazo en la cabeza. De ahí quedé como un poco noqueada y sentía nada más que los otros cuatro me estaban pegando”, dijo.

La creadora de contenido aseveró que llegaron varios policías a atender la situación, pero que solo uno de ellos intervino porque la conocía. “Había seis policías y puedo decir que solo uno me defendió porque me conoce (...) después ellos me querían auxiliar, pero yo decía que no porque no detuvieron la pelea y después perdí el conocimiento”, agregó.

Cuando estaba en el hospital la influenciadora se dio cuenta de que le robaron el celular en medio de la trifulca y agregó que quien la suturó lo hizo con poca estética, quizá por su orientación sexual e identidad de género. Así mismo informó que iba a denunciar a los agresores ante la Fiscalía.