Así avanza el estado de salud de Alina Lozano: reveló que sufre de problemas respiratorios

La actriz colombiana habló con sus seguidores acerca de como avanza su estado de salud - crédito Alina Lozano/Facebook

La actriz colombiana Alina Lozano, conocida por su amplia trayectoria televisiva, enfrentó problemas de salud, incluyendo problemas respiratorios, y un debilitamiento de su sistema inmunológico.

Lozano, que celebró su boda con el influencer Jim Velásquez en noviembre del 2023, compartió abiertamente su lucha contra estos padecimientos a través de sus redes sociales.

“Este tema de la bronquitis ha sido tan fuerte, porque esa es la noticia, ya no tengo faringitis ni laringitis, pero tengo un proceso inflamatorio altísimo. Hoy, a pesar de que la medicina tradicional me ha ayudado, estoy muy aburrida de estar así. Estoy delicada. Me mandó a hacer varios exámenes para ver cómo ando del síndrome metabólico y me dijo dos cosas, porque no es solamente que tenga inflamada la garganta. Tengo un proceso inflamatorio porque mi sistema inmunológico no está fuerte y eso sucedió después de mi neumonía por covid”, indicó Alina Lozano.

La colombiana presentó problemas de bronquitis y un proceso inflamatorio - crédito redes sociales

La actriz de la serie Pedro, el escamoso tuvo un inicio de año difícil debido a complicaciones en sus bronquios, un problema que atribuye a la debilitación de su sistema inmune posiblemente causado por una neumonía previa relacionada con el covid 19. “Poco a poco he ido mejorando. El mejor remedio es, por supuesto, hacer el tratamiento que diga el profesional y la paciencia. Un reto, amigos... porque no, paciencia no tengo”, expresó la colombiana.

A pesar de seguir tratamientos de medicina tradicional, la actriz ha optado por explorar alternativas en la medicina bioenergética, la cual enfoca el tratamiento del cuerpo, la mente y el espíritu de manera integral. Esta decisión viene luego de experimentar una recuperación lenta y complicada, que ha impactado su bienestar general y su capacidad para manejar el día a día con normalidad.

La actriz se mostró afectada de la voz debido a problemas respiratorios - crédito Alina Lozano/Instagram

“Bueno amigos, para todas las personas que están como yo con este proceso inflamatorio, con estos picos respiratorios, con todo este tema, les voy a dejar el mejor remedio que me sugirió el doctor (...) El mejor remedio es, por supuesto, hacer el tratamiento que diga el profesional y la paciencia. Esto es todo un reto porque, así como el proceso de inflamación en los picos respiratorios no se dan de la noche a la mañana, la recuperación tampoco”, expresó la actriz que acaba de cumplir 55 años.

La transparencia de la actriz al compartir su estado de salud y su vida personal ha fortalecido su conexión con su audiencia, reflejado la preocupación de sus seguidores en las redes sociales: “Tienes que cuidarte mucho y ojo con lo de la nueva cepa. Ojo”; “Fuerzas Alina!! Con la ayuda de Dios todo va estar bien!! Pronta recuperación abrazos”; “Menos mal tienes un esposo joven y saludable que te acompaña en estos momentos”, “Se van notando los achaques de la edad”, son algunas reacciones de la publicación de Lozano la red social Instagram.

La pareja de creadores de contenido se casaron en el 2023 y en la actualidad desean tener hijos - crédito Alina Lozano/Instagram

Además de los desafíos de salud, Alina Lozano y Jim Velásquez causaron revuelo al revelar su postura respecto a la paternidad. Aunque inicialmente la pareja no había hablado de la idea de tener hijos, recientemente indicaron a través de redes sociales su deseo de “manifestar una criatura para 2024″. Este anuncio que generó una amplia reacción entre sus seguidores, quienes han enviado mensajes de preocupación acerca de la salud de la actriz.

“Si como no será del Espíritu Santo eso solo está en su telenovela”; “Si saben que los embarazos después de los 50 son de alto riesgo no?”; “La señora ya tiene su edad mejor es algo imposible y si llegarán a concebir piensen en las consecuencias”, fueron algunos comentarios en las redes sociales.