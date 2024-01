El fuerte de reclamo de un hincha del Deportivo Cali a jugador del equipo: “Vos sos un aparecido”

Un hincha de Deportivo Cali le reclamó a Javier Reina por su rendimiento en el equipo que no sabe lo que es ganar en la liga - crédito @CaliesCaliCOL/X

Transcurridas dos jornadas de la Liga BetPlay Dimayor, el Deportivo Cali no conoce lo que es ganar tras sumar dos empates en línea, lo que ha generado el malestar de la hinchada Azucarera, ya que el cuadro de Jaime de La Pava está cerca de los puestos de descenso.

En su última salida el conjunto vallecaucano igualó a tres tantos en su visita en Valledupar al Alianza FC. A pesar de comenzar perdiendo sobre los 17 de juego con un tanto de Andrés Rentería, Cali llegó a igualdad por intermedio de Kelvin Osorio a los 22 minutos.

No obstante, dos minutos después el conjunto vallenato se montó nuevamente en el marcador tras un tanto en propia puerta del golero argentino Joaquín Papaleo. A los 39, Juan Córdoba empató a los 39 de juego, mientras que en la parte complementaria Javier Reina puso en ventaja al Deportivo Cali, que no supo administrar la victoria y tuvo que conformarse con el empate gracias al tanto de Ever Meza.

El malestar de los hinchas del Cali con algunos jugadores del club

Un aficionado del cuadro caleño espero a la delegación del cuadro caleño en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar. El hincha, que aparece en el video vestido con una camiseta blanca y morral negro, fue directamente hacia Javier Reina, al que le pidió más compromiso dentro de la cancha, lo que generó el malestar del futbolista, de 35 años.

El individuo se acercó a Reina preguntándole si se acordaba de él, a lo que el jugador le contestó: “¿Qué es lo que querés monstruo?“. El sujeto le respondió que es hincha del Deportivo Cali y le pidió más compromiso dentro del terreno de juego. “Rendí que estás en el Cali, tenés la 10″.

Acto seguido, Javier Reina tildó de “Grosero” al hombre que siguió atacando al jugador, que se mostró bastante incómodo con la situación, lo que obligó a la intervención del personal del equipo para calmar los ánimos. “Vos sos un aparecido”, le dijo el hombre al exMillonarios.

Declaraciones de Jaime de La Pava tras empate del Cali ante el Valledupar

Jaime de la Pava valoró la actitud de sus dirigidos ante Alianza FC - crédito Colprensa

El Deportivo Cali tiene dos puntos de seis posibles, lo que tiene inquietos a sus hinchas. El entrenador del cuadro vallecaucano dejó sus impresiones tras la igualdad en Valledupar.

“Siempre hay que tener cuidado en ese aspecto de la pelota quieta y lo habíamos hablado, porque ahí nos podían llegar a inquietarnos y de cinco goles que hemos recibido, tres han sido de balón parado. Seguramente vamos a tener mayor solidez en la estructura defensiva del equipo, veo por momentos eso, pero hay que ser continuos”.

Y agregó: “Acá no hay espera. De entrada, como entrenador tengo que sumar y para mí era muy importante. Si antes de iniciar me dicen que vamos a sumar dos empates, indudablemente es importante”.

Así mismo, el estratega se refirió al rendimiento de sus dirigidos: “El equipo siempre fue al frente, quiso buscar el desequilibrio del resultado. Lo obtuvimos y lo perdimos en una acción que debemos ajustar porque al final, Alianza se acercó con pelotas largas”.

En la próxima jornada, Deportivo Cali se medirá en el Pascual Guerrero a Fortaleza, que tiene puntaje perfecto. El encuentro entre ambas escuadras está programado para el marte 30 de enero a partir de las 6:15 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.