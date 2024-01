David Luna arremetió contra el ministro de Salud: “Salido de los chiros”

Luego de las declaraciones de Guillermo Jaramillo, el senador David Luna aseguró que los colombianos fueron engañados con respecto al financiamiento de la reforma a la salud - crédito Colprensa y Carlos Ortega/EFE

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha sido blanco de críticas por proponer una reforma tributaria que sirva para financiar los cambios que el Gobierno de Gustavo Petro pretende implementar en el sistema de salud por medio de la reforma. Según indicó el jefe de cartera, no hay recursos suficientes para ejecutar lo planteado en la iniciativa, toda vez que ya se ha destinado una gran cantidad de dinero del presupuesto nacional para la salud: 28% para 2023 y 17% para 2024.

“Hagamos la reforma tributaria y que los empresarios paguen la plata que dejaron de pagar. Que los que más tienen, más ponen y conseguimos el problema si es de dinero. Y hacemos una reforma justa y equitativa. No tenemos más dinero, no hay gobierno que no haya hecho un esfuerzo más grande”, detalló el ministro Jaramillo, durante una audiencia pública en salud llevada a cabo en la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Críticas a Guillermo Jaramillo

Desde el punto de vista del senador David Luna, que se ha mostrado como un fiel detractor de la reforma en redes sociales y en espacios públicos, los colombianos habrían sido engañados con respecto al proyecto, específicamente, en lo que respecta a su financiación. Así lo aseguró durante su intervención en el Foro Colombia 2024, de la revista Semana.

David Luna cuestionó a Guillermo Jaramillo por supuestas conductas que ha tenido en entrevistas con medios de comunicación - crédito John Paz/Colprensa

“Lo que queda demostrado es que, lamentablemente, el Gobierno y el Pacto Histórico le mintieron al país, cuando en la plenaria de la Cámara señalaron que esa reforma a la salud estaba financiada. Lo que dijo el ministro anoche es que la reforma no está financiada”, precisó Luna en el foro.

Asimismo, se fue en contra de Guillermo Jaramillo por la propuesta que lanzó e, igualmente, cuestionó las supuestas actitudes que ha tomado en espacios de entrevista con medios de comunicación. “Un ministro de Salud salido de los chiros, que miente en el Congreso, que le cuelga a los periodistas en una entrevista al aire. Un ministro que, con contundencia, señala lo que señala en una audiencia pública”, dijo.

Lo que perdería el sistema de salud con la reforma

En varias ocasiones, el congresista ha manifestado su descontento e indignación con la reforma a la salud, asegurando que, incluso, votará “no” desde el Senado, cuando se discuta la aprobación de la iniciativa. Su posición con respecto al proyecto se basa, entre otras cosas, a lo que el sistema de salud podría perder con este. Explicó que el componente de “solidaridad” que actualmente funciona sería removido por completo si el proyecto llega a tener luz verde.

El senador David Luna aseguró que Colombia se quedaría sin un sistema de aseguramiento si la reforma a la salud se implementa - crédito Daniel Garzon Herazo/Europa Press

Pues, según el senador, el sistema de salud quedaría sin un modelo de aseguramiento. Este consiste en que los recursos que aportan las personas que no han requerido atención en salud sean utilizados en aquellas que sí están enfermas. Es así como los que más lo necesitan pueden acceder a sus tratamientos.

“Esta reforma desbarata ese sistema, y estamos absolutamente tranquilos. Todos con el cuentico de que esto en 2026 cambia. No (sic). El Gobierno del presidente Petro y su partido político van a hacer lo imposible por permanecer en el poder, incluso, con el ánimo de cambiar la Constitución y de que la reelección pueda ser una realidad”, sostuvo el congresista del partido Cambio Radical.

Entonces, David Luna invitó a los asistentes del foro a ejercer “presión social” sobre los senadores que decidirán sobre el futuro de la iniciativa, que empezará a tramitarse desde el 16 de febrero de 2024 en el Senado. “Yo soy muy pesimista. Yo creo que esa reforma a la salud va a pasar, porque el Gobierno está dedicado a comprar las conciencias de muchos de los senadores hoy en el Congreso”, aseveró.