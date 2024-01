Colombia tiene una “ventaja grande” para recuperar los Juegos Panamericanos: Gobierno Petro es la clave

Los avances del Gobierno para los Juegos Panamericanos, antes de retirar la sede, ayudarían a que Panam Sports devuelva las justas a Barranquilla, según el Comité Olímpico Colombiano - crédito Presidencia

Los Juegos Panamericanos se siguen alejando de Colombia con el paso de los días, al punto que antes del 28 de enero se debe definir la reunión con Panam Sports, pero existen algunos factores que le ayudarían al país para recuperar la sede, uno de ellos fue explicado por el Comité Olímpico Colombiano.

Según la entidad, que era la encargada de organizar la competencia desde 2021, hay un punto clave en el que el Gobierno de Gustavo Petro le ganaría el pulso a las candidaturas de Asunción y Lima, ciudades que se presentarán en asamblea extraordinaria de la entidad internacional.

Sin embargo, las esperanzas siguen bajando conforme el ambiente con Panam Sports no es el mejor, sobre todo por la advertencia por el lobby del Ejecutivo, a través de la Cancillería, y un comentario del presidente por la fecha para pagar el dinero pendiente y que provocó la decisión de retirar la sede.

La ventaja de Colombia

Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, es la persona que tiene el contacto directo con Panam Sports para buscar una salida a la crisis generada por perder la sede de los juegos, explicando que espera la respuesta a la solicitud para un encuentro.

“Estamos esperando una respuesta de una carta que acordamos, que fue enviada el día 14 de enero donde solicitamos una reunión con el Comité Ejecutivo de Panam para explicarle toda la situación y por qué Colombia aún sigue siendo la mejor propuesta para Panam, porque a pesar de todos los errores, de todas las dificultades, Colombia ha avanzado en su organización”, dijo el directivo a El Heraldo.

Al ser la “mejor propuesta” como Solano lo explicó, uno de esos factores fundamentales tiene que ver con la gestión que se venía haciendo desde 2021, cuando le dieron la sede a Barranquilla, el dinero garantizado por el Ejecutivo y que se puede entregar ahora mismo.

Ciro Solano menciona una "pequeña luz al final del túnel" en el esfuerzo por retener los juegos en Colombia - crédito Luisa González/Colprensa

“Tenemos los recursos, como lo certificó el Gobierno nacional, para el 2024. Se está trabajando en un Conpes para brindar los recursos de 2025, 2026 y 2027. El mismo presidente (Gustavo Petro), en un gesto, manifestó que la primera reunión del Comité Organizador sería en la Casa de Nariño, invitando al Comité Ejecutivo de Panam Sports, al Comité Organizador y a sus ministros”, afirmó.

El presidente del Comité Olímpico Colombiano fue más lejos y señaló que “esa es una ventaja grande que tenemos contra los otros países que apenas están empezando esta carrera, que se demorarían siete o ocho meses, y eso ya lo tiene Barranquilla, eso lo tiene Colombia, porque incluso diagnóstico de lo que falta”.

Panam Sports tiene por ahora las candidaturas de Asunción y Lima, cuyo plazo para formalizar cierra el 31 de enero - crédito EFE

“Hemos trabajado en el tema presupuestal, incluso el mismo Neven tuvo una reunión en la ciudad de Barranquilla trabajando sobre ese tema, entonces tenemos mucha ventaja. El tema es convencerlos a ellos (Panam) de que hagan una asamblea extraordinaria para que tomen la decisión definitiva si Colombia continúa o Barranquilla continúa con la sede”, finalizó.

Gloria del atletismo lamentó perder los Panamericanos

Ximena Restrepo, medallista de bronce en el atletismo de los Juegos Olímpicos Barcelona 1992, le dijo a Antena 2 que no hay explicación para que el país no realice los Panamericanos, en especial porque muchos deportistas esperaban esas justas para destacarse ante su gente.

Ximena Restrepo, gloria del atletismo colombiano, afirmó que el país puede recuperar los Juegos Panamericanos, mientras Panam Sports mantenga la opción - crédito EFE/Getty Images for World Athletics

“Me da mucho pesar que Colombia haya perdido los Juegos. Realmente era una oportunidad maravillosa para demostrar lo que somos capaces de hacer. Colombia está preparado para hacer unos juegos de este nivel, contamos con la gente, los recursos. Es poco entendible que no se hubieran hecho”, afirmó.

Sin embargo, confía que Colombia recupere la sede mientras se agoten todas las instancias: “Creo que hasta que Panam Sports no nos diga un no rotundo, nosotros podemos revertir esta situación. No es fácil, creo que tenemos que seguir tratando y no darnos por vencidos”.