Se filtró ‘Es monda’, la canción que estrenará Carlos Vives en el Carnaval de Barranquilla: “No está terminada”, aseguró el cantante

Carlos Vives estará en la ceremonia de coronación de la reina del carnaval junto a Manuel Turizo, Diego Daza, el Checo Acosta y Jerry Rivera - créditos Marcelo del Pozo

El 20 de enero en Barranquilla se realizará la Lectura de Bando donde la reina del Carnaval, Melissa Cure, dictaminará las normas en las que regirá la capital del Atlántico durante el 10, 11, 12 y 13 de febrero en la celebración que es patrimonio inmaterial de la humanidad.

Carlos Vives, que estará presente en la coronación de Melissa Cure, es noticia nacional, pues en las redes ronda la filtración de la maqueta de una canción que el samario estrenaría para las festividades de la arenosa. Bajo el coro “es mondar”, el artista vallenato hablaría una de las expresiones folclóricas de la costa Caribe colombiana.

“Es mondá, es mondá, esa palabra es mondá. Si la moto no te quiere arrancar, si el vecino no deja de joder, si el que miente no deja de mentir, si una amiga te partió el corazón, entonces dile que te vale mondá”, es uno de los apartados de la canción que estrenaría el samario y que también haría alusión a la marimonda, icono del Carnaval de Barranquilla.

Incluso, en la tonada Carlos Vives señala que la palabra que ha sido juzgada y encasillada en vulgaridad, como ocurre con la palabra mondá, tiene un significado ante las autoridades del lenguaje.

“Me perdona mis amigos con tamaños pensamientos y dicen en el Diccionario de la Academia Real que absoluta y en lo claro no hay disputa quitar la piel a una fruta y entonces eso es pelar”.

Se filtró boceto de la próxima canción de Carlos Vives - créditos @PoloDiazG/X

El problema con la canción que resaltaría una de las expresiones llamativas de la región Caribe es que no está completa, así lo hizo saber el cantante en una nueva filtración, en esta ocasión la de un audio en la que señala que el tema que circula por redes y medios es el boceto de una canción.

“Hey Pau perdóname que te moleste, pero me está diciendo la gente que está sonando ‘Es monda’ en la radio y no quiero pensar que el boceto que se mandó a Miami este se haya filtrado a la radio esa canción no está terminada, por favor, averíguame si eso es verdad. Cómo es posible decir que está sonando ‘Esta mondá’, si la canción no está lista como es posible que me digan que está sonando en la radio”.

Entre tanto, las filtraciones en redes suscitaron diversidad de de reacciones de internautas que inclusive señalaron que era todo un engaño y el tema que circulaba era uno creado con IA, pero el audio del cantante confirmaría que ‘Es mondá’ sí es una producción del samario.

Internautas reaccionan a la filtración de Es Monda, boceto del nuevo sencillo de Carlos Vives - créditos captura de pantalla X

Del 10 al 13 de febrero, los escenarios del Carnaval se llenarán de la diversidad sonora y cultural que caracteriza este evento. La apertura del Carnaval estará marcada por la coronación de los reyes Melissa Cure Villa y Juventino Ojito Palma, acompañados por un cartel de lujo liderado por Carlos Vives y Checho Acosta, que coronará la gala inaugural junto al puertorriqueño Jerry Rivera.

Con más de 600 bailarines en escena, la coronación será una celebración de la identidad barranquillera que fusiona tradición, danza y teatro con un espectáculo tecnológicamente avanzado, en honor a los reyes del Carnaval y Reinados anteriores.

La fusión del Carnaval de Barranquilla con el MetroConcierto se renueva por cuarto año seguido. La noche del 9 de febrero, la coronación de los Reyes del Carnaval da paso a un show folclórico estelar que culmina con la presentación de grandes íconos musicales. Entre tanto el 10 de febrero, el MetroConcierto Oficial habrán artistas de la talla de Tito Nieves y Sergio Vargas, garantizando dos días de una experiencia musical única.