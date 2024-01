Senado de la República se quedó sin plata: $9.700 millones que giró el Ministerio de Hacienda fueron insuficientes para el pago de obligaciones

La dirección general del Senado habría solicitado un 134% más de recursos respecto a años anteriores, por lo que el Ministerio de Hacienda solemente giró el 2%- crédito @MinjusticiaCo/X

Luego de un breve mensaje publicado por la dirección general del Senado de la República, conocido el 6 de enero, en el que informaba un retraso en el pago de obligaciones a contratistas y proveedores, debido a una falta de pago por parte del Ministerio de Hacienda, la mencionada cartera dio su versión de los hechos.

De acuerdo con información de RCN Radio, el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla, confirmó que el pago sí se habría hecho el 27 de diciembre; sin embargo, no se efectuó con el aumento solicitado por el Senado de la República, ya que en diciembre pidió $15.000 millones, representando un 134% más de lo girado en años anteriores. Por ello, el ministerio habría girado solamente $9.700 millones, lo que equivaldría a un 2% más que en 2022.

La información se reveló luego del breve comunicado emitido por el Senado, en el que se asegura que el Ministerio de Hacienda no asignó los recursos de PAC, generando de esta forma un faltante de fondos:

“Debido a que el Ministerio de Hacienda para el mes de diciembre de 2023 no asignó al Senado de la República los recursos solicitados de PAC (instrumento que define el monto máximo mensual de fondos en la cuenta única nacional para las entidades financiadas con recursos de la nación)”, se lee en el comunicado.

Por el faltante del pago, el Senado no pudo realizar los pagos correspondientes a “contratistas de prestación de servicios, proveedores, aportes parafiscales de nómina y abono de cuentas AFC”.

No obstante, según fuentes consultadas por RCN Radio, afirmaron que a pesar del desembolso del Ministerio de Hacienda, los pagos no se habrían priorizado para el grupo de trabajadores y proveedores; además de que no se habría realizado un pedido formal a dicha cartera para adicionar recursos destinados a los pagos.

Desde el Congreso, en el comunicado se advertía que “desde el área administrativa del Senado estamos trabajando con dicha cartera para que esta situación quede resuelta con la mayor celeridad”.

RCN Radio también confirmó que desde el viernes 5 de enero iniciaron las conversaciones para solucionar el tema económico del Senado, así como gestionar la solicitud formal al Ministerio y de esta forma realizar la adición de los recursos.

El congreso se rajó en gestión: de 551 proyectos solo se aprobaron 15

Según la firma Orzo, de 551 proyectos en total, solamente se aprobaron 15, en 2023 - crédito Belén Gutiérrez / Europa Press

Durante 2023, la gestión de los congresistas se vio empañada por los pocos proyectos a los que le dieron luz verde, de acuerdo con la firma Orza.

El informe indicó que de 483 proyectos legislativos que se encuentran en proceso de trámite en el Congreso, 457 provienen del Congreso, mientras que 26 han sido presentados por el Gobierno. Adicionalmente, 53 proyectos han sido archivados, y 13 están a la espera de su sanción presidencial.

Así las cosas, de 551 proyectos en total, solamente se aprobaron 15, representando un 2.72%. El 62,2% de los proyectos se presentaron en la Cámara de Representantes, mientras que el 37,8% fue presentado ante el Senado de la República.

“Si bien al principio de la legislatura la agenda del gobierno no avanzó, a partir de octubre comenzó a reactivarse el trámite y logró darle tracción a proyectos importantes en su agenda. El Congreso aprobó en segundo debate la reforma a la salud y en primer debate los proyectos de ley estatutaria de reforma a la educación y de estructuración e integración de la Jurisdicción Agraria Rural. Además, la última semana de sesiones dejó aprobados 16 de 98 artículos de la reforma laboral”, puntualizó Orza sobre la explicación de Juliana Campo, socia de la compañía.

La firma añadió que: “En detalle, un total de 316 proyectos radicados en esta legislatura se encuentran pendientes por surtir su primer debate. Estos se dividen en 185 para la Cámara y 131 para el Senado, lo que demuestra un grave estancamiento para el Congreso, puesto que apenas 40,02% de los proyectos radicados esta legislatura han surtido este importante primer paso. Si esta tendencia continúa, el 20 de junio de 2024 una considerable cantidad de proyectos serán archivados por falta de trámite”.